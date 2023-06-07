https://sputnik-georgia.ru/20230607/kak-taksistam-izbezhat-shtrafov-pri-ezde-po-avtobusnym-polosam-v-tbilisi--otvet-kaladze-278370059.html

Как таксистам избежать штрафов при езде по автобусным полосам в Тбилиси – ответ Каладзе

Как таксистам избежать штрафов при езде по автобусным полосам в Тбилиси – ответ Каладзе

Количество такси категории "А" не старше 10 лет превышает 3,5 тысячи 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T20:24+0400

2023-06-07T20:24+0400

2023-06-07T20:24+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259740011_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_7369e9d63c76c972e44c4ec6421193ee.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призывал таксистов категории А, владеющих автомобилями не старше 10 лет во избежание штрафов при движении по автобусным полосам использовать специальные опознавательные знаки, выданные мэрией. С 1 июня автомобили такси категории "А" не старше 10 лет могут ездить по автобусным полосам. При этом такси категории "А" допускаются только на автобусную полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном. "Как известно, согласно последнему постановлению, таксистам категории А, имеющим автомобиль не старше 10 лет, разрешено движение по автобусным полосам. Они должны получить специальный стикер, который нужно наклеить на лобовое стекло в правом верхнем углу. Также необходимо наличие специального индикатора такси, которые мы им раздали", – заявил Каладзе. Оплатить проезд на такси в Тбилиси можно будет по QR-коду>>Были случаи, когда такси двигались по полосе для автобусов, не имея опознавательных знаков или стикеров, и в результате водители были оштрафованы."И знак, и наклейка – очень важные составляющие, и их следует учитывать, иначе будет выписан штраф. Никому не нравится выписывать штрафы. Давайте просто соблюдать порядок и те правила, которые прописаны и о которых у вас есть полная информация, – сказал Каладзе. Что касается процесса выдачи наклеек, то, по словам мэра, было выдано более 1 600 наклеек, а это значит, что такому количеству транспортных средств уже разрешено движение по автобусным полосам. Мэр Тбилиси также отметил, что правила не меняются для водителей такси категории А, чьи автомобили старше 10 лет, – они имеют право только подбирать и высаживать пассажиров на автобусной полосе. По каким автобусным линям смогут ездить такси в Тбилиси – список>>Кроме того, мэр Тбилиси также рассказал о системе платежа за проезд при помощи QR-кода. По его словам, на данный момент выдано более 200 QR-кодов, с помощью которых пассажир может расплачиваться с помощью банковской карты, благодаря чему водитель моментально получает деньги на свой счет. Оплатить поездку на такси в Тбилиси с 22 мая можно с помощью специального QR-кода.Использование системы оплаты для лицензированных такси по QR-коду добровольно. QR-код, привязанный к банковскому счету, размещен на спинках автомобильных сидений или в других удобных для сканирования местах. Реформа таксиТакси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки.Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техинспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории: "А" и "В". В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе