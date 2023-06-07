https://sputnik-georgia.ru/20230607/molodezhnaya-komanda-gruzii-pered-nachalom-chempionata-evropy-po-futbolu-sygraet-s-kiprom-278358476.html

Молодежная команда Грузии перед началом чемпионата Европы по футболу сыграет с Кипром

Молодежная команда Грузии перед началом чемпионата Европы по футболу сыграет с Кипром

Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T16:48+0400

2023-06-07T16:48+0400

2023-06-07T16:48+0400

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии за неделю до начала чемпионата Европы по футболу 15 июня сыграет товарищеский матч с командой Кипра, сообщает Федерация футбола Грузии. Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Юные футболисты из Грузии получат шанс стать воспитанниками академии "Атлетико" Мадрид >>Место проведения встречи объявят в ближайшие дни. Свой последний матч против Латвии молодежная сборная провела в турецком Белеке в марте и обыграла соперника благодаря единственному голу Георгия Гулиашвили. В начале июня главный тренер сборной до 21 года Рамаз Сванадзе назвал расширенный состав футболистов из 35 человек для участия в чемпионате Европы. В финальную заявку войдут 23 игрока. Не исключено, что на молодежном чемпионате сыграют ведущие футболисты основной сборной – Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили. На момент отборочного этапа всем четверым был 21 год. Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта >>Молодежная сборная Грузии начнет подготовку к чемпионату Европы с 10 июня. Свой первый матч в групповом этапе подопечные Сванадзе сыграют 21 июня против Португалии. Правительство Грузии для подготовки спортивной инфраструктуры к юношескому чемпионату Европы по футболу выделило 115 миллионов лари. Всего к проведению турнира в стране построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов. Проведено полное обновление стадионов им. М. Месхи в Тбилиси и стадиона им. Р. Шенгелия в Кутаиси. Заменены травяное покрытие и техоборудование на стадионе им. Б. Пайчадзе и еще на трех тренировочно-запасных стадионах в Тбилиси, а также на тренировочно-запасном стадионе в Сагурамо. Построены новые стадионы в Цхалтубо, Кобулети и Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, румыния, кипр, тбилиси, спорт, грузия, новости, футбол