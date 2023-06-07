https://sputnik-georgia.ru/20230607/molodezhnaya-komanda-gruzii-pered-nachalom-chempionata-evropy-po-futbolu-sygraet-s-kiprom-278358476.html
Молодежная команда Грузии перед началом чемпионата Европы по футболу сыграет с Кипром
Молодежная команда Грузии перед началом чемпионата Европы по футболу сыграет с Кипром
Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T16:48+0400
2023-06-07T16:48+0400
2023-06-07T16:48+0400
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии за неделю до начала чемпионата Европы по футболу 15 июня сыграет товарищеский матч с командой Кипра, сообщает Федерация футбола Грузии. Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Юные футболисты из Грузии получат шанс стать воспитанниками академии "Атлетико" Мадрид >>Место проведения встречи объявят в ближайшие дни. Свой последний матч против Латвии молодежная сборная провела в турецком Белеке в марте и обыграла соперника благодаря единственному голу Георгия Гулиашвили. В начале июня главный тренер сборной до 21 года Рамаз Сванадзе назвал расширенный состав футболистов из 35 человек для участия в чемпионате Европы. В финальную заявку войдут 23 игрока. Не исключено, что на молодежном чемпионате сыграют ведущие футболисты основной сборной – Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили. На момент отборочного этапа всем четверым был 21 год. Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта >>Молодежная сборная Грузии начнет подготовку к чемпионату Европы с 10 июня. Свой первый матч в групповом этапе подопечные Сванадзе сыграют 21 июня против Португалии. Правительство Грузии для подготовки спортивной инфраструктуры к юношескому чемпионату Европы по футболу выделило 115 миллионов лари. Всего к проведению турнира в стране построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов. Проведено полное обновление стадионов им. М. Месхи в Тбилиси и стадиона им. Р. Шенгелия в Кутаиси. Заменены травяное покрытие и техоборудование на стадионе им. Б. Пайчадзе и еще на трех тренировочно-запасных стадионах в Тбилиси, а также на тренировочно-запасном стадионе в Сагурамо. Построены новые стадионы в Цхалтубо, Кобулети и Батуми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, румыния, кипр, тбилиси, спорт, грузия, новости, футбол
хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, румыния, кипр, тбилиси, спорт, грузия, новости, футбол
Молодежная команда Грузии перед началом чемпионата Европы по футболу сыграет с Кипром
Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии за неделю до начала чемпионата Европы по футболу 15 июня сыграет товарищеский матч с командой Кипра, сообщает Федерация футбола Грузии.
Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Место проведения встречи объявят в ближайшие дни.
Свой последний матч против Латвии молодежная сборная провела в турецком Белеке в марте и обыграла соперника благодаря единственному голу Георгия Гулиашвили.
В начале июня главный тренер сборной до 21 года Рамаз Сванадзе назвал расширенный состав футболистов из 35 человек для участия в чемпионате Европы. В финальную заявку войдут 23 игрока.
Не исключено, что на молодежном чемпионате сыграют ведущие футболисты основной сборной – Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили. На момент отборочного этапа всем четверым был 21 год.
Молодежная сборная Грузии начнет подготовку к чемпионату Европы с 10 июня. Свой первый матч в групповом этапе подопечные Сванадзе сыграют 21 июня против Португалии.
Правительство Грузии для подготовки спортивной инфраструктуры к юношескому чемпионату Европы по футболу выделило 115 миллионов лари. Всего к проведению турнира в стране построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов.
Проведено полное обновление стадионов им. М. Месхи в Тбилиси и стадиона им. Р. Шенгелия в Кутаиси.
Заменены травяное покрытие и техоборудование на стадионе им. Б. Пайчадзе и еще на трех тренировочно-запасных стадионах в Тбилиси, а также на тренировочно-запасном стадионе в Сагурамо.
Построены новые стадионы в Цхалтубо, Кобулети и Батуми.