https://sputnik-georgia.ru/20230607/vopros-stroitelstva-novogo-aeroporta-v-tbilisi-reshitsya-posle-issledovaniya---zamministra-278357696.html

Вопрос строительства нового аэропорта в Тбилиси решится после исследования – замминистра

Вопрос строительства нового аэропорта в Тбилиси решится после исследования – замминистра

Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T14:30+0400

2023-06-07T14:30+0400

2023-06-07T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Минэкономики приступит к изучению возможности строительства нового аэропорта на территории бывшего аэродрома Вазиани в Тбилиси на текущей неделе, после чего примет решение о реализации проекта или о расширении существующего в столице аэродрома, заявила замминистра Мариам Квривишвили. Об амбиционных планах по превращению Грузии в авиационный хаб заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего ипподрома Вазиани. Грузия как авиационный хаб – Гарибашвили о планах строительства нового аэропорта >>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. По ее словам, также важно то, что правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок, вслед за развитием пассажирской авиации. "Именно поэтому мы работаем над проектом дальнейшего развития столичного аэропорта", – сказала она. Когда начнется строительство нового аэропорта в Тбилиси >>Замминистра отметила, что до получения результатов запланированного исследования рано говорить о том, как будет развиваться главный аэропорт страны. Как ранее заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. В январе-марте 2023 года аэропорт Тбилиси обслужил 713,7 тысячи пассажиров, что на 41% больше, чем в первом квартале 2022 года, тем самым он на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. По данным Нацадминистрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 1,2 миллиона, тем самым восстановив показатели 2019 года на 74,7%. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аэропорт, аэропорт тбилиси, грузия, экономика, новости, тбилиси, вазиани, мариам квривишвили, ираклий гарибашвили, tav georgia