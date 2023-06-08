https://sputnik-georgia.ru/20230608/infantilno-i-neserezno---v-partii-lelo-otvetili-na-predlozhenie-finansirovat-girchi-278385673.html

Инфантильно и несерьезно – в партии "Лело" ответили на предложение финансировать "Гирчи"

Инфантильно и несерьезно – в партии "Лело" ответили на предложение финансировать "Гирчи"

Оппозиционная партия "Гирчи" считает, что партия "Лело", лидеры которой– известные банкиры, должны заняться финансированием партий, а не политикой 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T14:09+0400

2023-06-08T14:09+0400

2023-06-08T14:32+0400

грузия

новости

политика

яго хвичия

мамука хазарадзе

леван хабеишвили

лело для грузии

партия "гирчи"

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Один из лидеров партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе назвал предложение депутата оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия о финансировании инфантильным и несерьезным. Хвичия посоветовал лидерам оппозиционной партии "Лело" финансировать другие партии, а самим вместо политики заниматься бизнесом. По словам Хвичия, "Лело" потратили на предвыборную кампанию 20 миллионов лари и не добились результата, в то время как "Гирчи" потратили всего 300 тысяч. В парламент Грузии 10 созыва изначально попали по четыре депутата от обеих партий.От партии "Лело" около 30 депутатов сакребуло (местный совещательный орган) в разных районах Грузии, в отличие от "Гирчи", заявил политик.Ранее один из лидеров "Лело", банкир Бадри Джапаридзе, комментируя заявление председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, заявил, что ключ к поражению правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах – в создании нового центра притяжения без "Нацдвижения", чтобы "сломать эту биполярность". Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи">>В то время как Хабеишвили уверен, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Партия "Лело"Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.Победа над "Мечтой" возможна только без "Нацдвижения" – Джапаридзе>>По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, яго хвичия, мамука хазарадзе, леван хабеишвили, лело для грузии, партия "гирчи"