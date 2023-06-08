https://sputnik-georgia.ru/20230608/net-argumenta-dlya-otkaza-gruzii-v-statuse-kandidata-v-es--deputat-278383240.html
Не существует аргумента для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС – депутат
Не существует аргумента для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС – депутат
В июне прошлого года Грузии отказали в предоставлении статуса страны-кандидата на членство в ЕС, что, по мнению властей, было необъективным решением 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T12:35+0400
2023-06-08T12:35+0400
2023-06-08T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия гарантировано получит статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе, если будет принято объективное решение, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Политик считает, что можно рассуждать как о пессимистическом, так и об оптимистичном сценарии развития событий. При этом депутат отметил, что и в прошлом году, власти Грузии должны были заявить, что при объективном решении страна должна получить статус, однако не получила в отличие от Украины и Молдовы.Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер>>На данный момент завершена работа практически по всем вопросам, кроме судебной реформы и вопроса деолигархизации. По этим двум проектам правящая партия активно сотрудничала с консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссией и ожидала ее заключений. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, совет европы, грузия - ес
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, совет европы, грузия - ес
Не существует аргумента для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС – депутат
12:35 08.06.2023 (обновлено: 12:49 08.06.2023)
В июне прошлого года Грузии отказали в предоставлении статуса страны-кандидата на членство в ЕС, что, по мнению властей, было необъективным решением
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия гарантировано получит статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе, если будет принято объективное решение, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Если будет принято справедливое, объективное решение, то Грузия гарантировано получит статус. Не существует аргумента, из-за чего Грузия реально может не получить статус", – заявил Мдинарадзе в передаче "Имеди LIVE".
Политик считает, что можно рассуждать как о пессимистическом, так и об оптимистичном сценарии развития событий.
"Скажу больше, и некоторые люди могут быть немного удивлены. Но думаю, мы должны набраться смелости сказать, что если некоторые люди, например представители "партии глобальной войны", убедятся в том, что из-за неполучения статуса в Грузии не изменится ситуация, то есть они не смогут сменить власть, то шансов получить статус больше", – отметил Мдинарадзе.
При этом депутат отметил, что и в прошлом году, власти Грузии должны были заявить, что при объективном решении страна должна получить статус, однако не получила в отличие от Украины и Молдовы.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
На данный момент завершена работа практически по всем вопросам, кроме судебной реформы и вопроса деолигархизации. По этим двум проектам правящая партия активно сотрудничала с консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссией и ожидала ее заключений.
Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией.
Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.