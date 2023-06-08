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Одно из условий ЕС к Грузии практически невозможно выполнить – Мдинарадзе

Одно из условий ЕС к Грузии практически невозможно выполнить – Мдинарадзе

Грузия должна выполнить 12 условий для того, чтобы получить статус страны-кандидата на членство в ЕС 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T14:59+0400

2023-06-08T14:59+0400

2023-06-08T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Одно из условий Евросоюза, о деполяризации, для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС практически невозможно выполнить, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями. Для углубления степени поляризации оппозиция позволяет себе все, в том числе оскорбления и личные нападки, отметил депутат.По словам Мдинарадзе, сейчас не время разбираться, кто находится у власти, и не время для задач, исходящих извне. Не существует аргумента для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС – депутат>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, если Грузия получит статус кандидата в ЕС, вопрос поляризации, который является одним из условий ЕС, будет решен. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. На данный момент завершена работа практически по всем вопросам, кроме судебной реформы и вопроса деолигархизации. По этим двум проектам правящая партия активно сотрудничала с консультативным органом по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссией и ожидала ее заключений. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое нацдвижение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, грузия - ес