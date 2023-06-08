https://sputnik-georgia.ru/20230608/sut-petrovskogo-posta-2023-traditsii-i-primety-pervogo-letnego-posta-278397396.html

Суть Петровского поста 2023: традиции и приметы первого летнего поста

Суть Петровского поста 2023: традиции и приметы первого летнего поста

Петровский, или Петров, пост в 2023-м начнется 12 июня – он готовит верующих ко дню первоверховных апостолов Петра и Павла, который православные отмечает 12... 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T21:50+0400

2023-06-08T21:50+0400

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Апостолов Спаситель призвал на служение по-разному, однако оба окончили свою жизнь мученически: Петра распяли на кресте вниз головой, а Павла – обезглавили мечом. Вот почему Петров пост называют еще и Апостольским. В чем суть Петровского поста, о традициях и приметах первого летнего поста, читайте в Sputnik Грузия. Суть Петровского поста Пост установили в апостольские времена и называли постом Пятидесятницы, а после того, как построили храмы святым Петру и Павлу в Константинополе и Риме, стали называть Петровским, или Апостольским. Церковь говорит, что по сути без поста духовная жизнь невозможна. Поэтому Петровский пост, как и все другие многодневные посты в году, помогает верующим воспитать волю, необходимую для нравственности, ибо постясь человек способен подчинить духу свои телесные потребности. Петровский пост напоминает не только о прошлых гонениях христиан, но и о том, что главный враг коренится внутри души. В истории были случаи, когда христиане начинали снова грешить, забыв о любви к Господу и ближнему, а пост, по словам священнослужителей, является напоминанием об этой опасности. Мученичество – одно из ключевых явлений в православии. Вот почему в дни поста Церковь призывает поразмыслить о мученичестве, смирении и духовном подвиге каждого из апостолов. А смиренно принять муки – это высший духовный подвиг. Верующие, кто по болезни или по другой причине не смог соблюдать Великий пост перед Пасхой, сможет наверстать упущенное в Петровский пост. Традиции и приметы По церковной традиции во время постов и храмовых праздников обряд венчания не проводится – соответственно свадьбу планировать во время Петровского поста и в Петров день нежелательно. В Петровский пост свадьбы не играли и по народной традиции, так как первый летний пост выпадал на разгар сезона полевых работ. В сельской местности этой традиции придерживаются по сей день. По приметам, чтобы дети были здоровыми и счастливыми, их зачатие также желательно отложить до окончания первого летнего поста. Есть древняя традиция, что души умерших во время первого летнего поста посещают Землю, а веселые празднования можно расценить как проявление неуважения к их памяти. Плохая примета – стричься во время Петровского поста, так как волосы могут поредеть. Нельзя также в пост заниматься рукоделием – руки могут ослабеть. По народным приметам брак, заключенный в Петровский пост, долгим не будет. В семье, созданной в период первого летнего поста, согласия не будет, и она быстро распадется. Хорошая примета – дождь в первый день Петровского поста, год будет урожайным. А если в этот день дождь пойдет трижды – год предстоит счастливый и богатый на радостные события. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230516/kogda-nachinaetsya-petrovskiy-post-2023-tserkovnyy-kalendar-277738466.html

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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