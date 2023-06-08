https://sputnik-georgia.ru/20230608/tretiy-etap-registratsii-pervoklassnikov-startoval-v-gruzii-278368986.html

Третий этап регистрации первоклассников стартовал в Грузии

Третий этап регистрации первоклассников стартовал в Грузии

Ежегодно в государственных школах имеется около 60 тысяч свободных мест 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T09:40+0400

2023-06-08T09:40+0400

2023-06-08T09:40+0400

грузия

новости

общество

школа

образование

образование в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23037/41/230374109_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_f726a9025cb21d6d0bd2ec9be41b2c96.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников началась в стране в четверг, 8 июня, и продлится до 23 июня включительно, сообщает пресс-служба Минобразования.Регистрация проходит на веб-сайте registration.emis.ge. Родители могут предоставить документацию зарегистрированного ребенка с 26 июня до 12 июля включительно. Если документация не будет предоставлена в установленные сроки, регистрация ребенка будет автоматически упразднена.Дата ЕНЭ неизвестна: в центре экзаменов и оценок Грузии опровергли информацию >> Четвертый этап регистрации пройдет с 17 по 28 июля включительно. Он касается непосредственно школ со свободными местами. В этот период зарегистрироваться смогут те дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов. После прохождения регистрации родители должны предоставить школам следующие документы: заявление законного представителя ученика, копии удостоверения личности родителей и свидетельство о рождении ребенка. Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы процесс зачисления детей в школы был беспрепятственным. Ежегодно в государственных школах Грузии имеется около 60 тысяч свободных мест. Напомним, парламент утвердил проект поправок в закон "Об общем образовании", согласно которому в школы могут пойти дети младше 6 лет. То есть возраст приема в школу остается 6 лет, но родители по желанию смогут отправить в первый класс ребенка, которому исполнится 6 лет до 1 ноября того же года. В Грузии могут появиться филиалы ведущих мировых вузов >>В Грузии до 2014 года детей в школу принимали с 5 лет. Однако в 2014 году возраст приема в первый класс был увеличен до 6 полных лет к моменту начала учебного года – 15 сентября. На основании просьб родителей с 2022 года возраст приема в школу был увеличен на месяц, и в школу стали принимать детей в возрасте 5 лет, рожденных до 15 октября. В начале мая 2023 года срок увеличили до 1 ноября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, школа, образование, образование в грузии