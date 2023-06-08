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Вратарь сборной Грузии по футболу назван болельщиками лучшим игроком "Валенсии"
Вратарь сборной Грузии по футболу назван болельщиками лучшим игроком "Валенсии"
Грузинский вратарь стал третьим победителем голосования с момента его основания 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Голкипер сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком команды в сезоне 2022-2023 согласно результатам голосования, проведенного среди болельщиков. Опрос провело Radio Plaza. Грузинский вратарь стал третьим победителем голосования с момента его основания. В предыдущие два года на первом месте был португальский нападающий Гонсалу Гедеш. В прошлом году Георгий занял второе место. Мамардашвили занял первое место с 32 очками и намного опередил занявшего второе место Самюэля Лино, набравшего 23 очка. "Эта награда важна для меня, потому что она отражает отношение болельщиков. Надеюсь, что следующий сезон будет намного лучше для меня лично и для команды", – сказал Мамардашвили. Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла >>Голкипер перешел в резервную команду "Валенсии" на годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера. По итогам сезона "Валенсия" удержалась в Ла Лиге, набрав 42 очка в 38 матчах. Помогла удержаться в высшем дивизионе команде победа над мадридским "Реалом" – 1:0, немалый вклад в которую внес грузинский голкипер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Вратарь сборной Грузии по футболу назван болельщиками лучшим игроком "Валенсии"
Грузинский вратарь стал третьим победителем голосования с момента его основания
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Голкипер сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком команды в сезоне 2022-2023 согласно результатам голосования, проведенного среди болельщиков.
Опрос провело Radio Plaza. Грузинский вратарь стал третьим победителем голосования с момента его основания. В предыдущие два года на первом месте был португальский нападающий Гонсалу Гедеш. В прошлом году Георгий занял второе место.
"С самого начала было ясно, что грузинский голкипер сыграет решающую роль в "Валенсии". Несмотря на нестабильную игру команды, Мамардашвили был главной фигурой защиты "летучих мышей" во многих встречах", – пишет Radio Plaza на своем сайте.
Мамардашвили занял первое место с 32 очками и намного опередил занявшего второе место Самюэля Лино, набравшего 23 очка.
"Эта награда важна для меня, потому что она отражает отношение болельщиков. Надеюсь, что следующий сезон будет намного лучше для меня лично и для команды", – сказал Мамардашвили.
Голкипер перешел в резервную команду "Валенсии" на годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.
По итогам сезона "Валенсия" удержалась в Ла Лиге, набрав 42 очка в 38 матчах. Помогла удержаться в высшем дивизионе команде победа над мадридским "Реалом" – 1:0, немалый вклад в которую внес грузинский голкипер.