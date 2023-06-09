https://sputnik-georgia.ru/20230609/eks-lider-natsdvizheniya-rasskazal-o-korystnykh-interesakh-merabishvili-i-kezerashvili-278414989.html
Экс-лидер "Нацдвижения" рассказал о корыстных интересах Мерабишвили и Кезерашвили
Экс-лидер "Нацдвижения" рассказал о корыстных интересах Мерабишвили и Кезерашвили
По словам политика, новое руководство ЕНД во главе с Хабеишвили допускает смертельные ошибки 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T13:41+0400
2023-06-09T13:41+0400
2023-06-09T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Экс-главой МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министром обороны, бизнесменом и владельцем телеканала "Формула" Давидом Кезерашвили движут меркантильные интересы, а не интересы страны, заявил бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Между тем, Мелия утверждает, что Кезерашвили и Мерабишвили сегодня неформально управляют партией. При этом, как отметил Мелия также раскритиковал прошедшие в этом году выборы председателя ЕНД. По словам политика, новое руководство партии во главе с Хабеишвили допускает смертельные ошибки. "Эта партия теряет солидность, приемлемость. Многие люди, и я в их числе, пытаются сделать так, чтобы партия выжила как платформа, которая будет привлекательна, выжила как площадка, где можно привлечь дополнительных избирателей, а не отогнать существующих. Где можно будет увеличить и не уменьшать сумму, консолидировать силы", - отметил Мелия. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат>>Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно анонсируют развал своего главного конкурента – "Нацдвижения". Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты". Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Кто такие Кезерашвили и Мерабишвили В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. Каладзе: Кезерашвили платит деньги лоббистской компании в США для укрепления своего имиджа>>Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в стране, главная цель которых – смена власти в Грузии. Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, израиль, сша, давид кезерашвили, ника мелия, вано мерабишвили, грузинская мечта
Экс-лидер "Нацдвижения" рассказал о корыстных интересах Мерабишвили и Кезерашвили
13:41 09.06.2023 (обновлено: 13:55 09.06.2023)
По словам политика, новое руководство ЕНД во главе с Хабеишвили допускает смертельные ошибки
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Экс-главой МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министром обороны, бизнесменом и владельцем телеканала "Формула" Давидом Кезерашвили движут меркантильные интересы, а не интересы страны, заявил бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
"Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Между тем, Мелия утверждает, что Кезерашвили и Мерабишвили сегодня неформально управляют партией.
"Там, где есть Мерабишвили, Кезерашвили, там нет интересов страны. Там есть корысть и меркантильные интересы", - заявил Мелия в эфире телеканала "Мтавари архи".
При этом, как отметил Мелия также раскритиковал прошедшие в этом году выборы председателя ЕНД. По словам политика, новое руководство партии во главе с Хабеишвили допускает смертельные ошибки.
"Эта партия теряет солидность, приемлемость. Многие люди, и я в их числе, пытаются сделать так, чтобы партия выжила как платформа, которая будет привлекательна, выжила как площадка, где можно привлечь дополнительных избирателей, а не отогнать существующих. Где можно будет увеличить и не уменьшать сумму, консолидировать силы", - отметил Мелия.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно анонсируют развал своего главного конкурента – "Нацдвижения".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты".
Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.
Кто такие Кезерашвили и Мерабишвили
В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них.
Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать.
Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела.
Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.
Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов.
При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев.
За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в стране, главная цель которых – смена власти в Грузии.
Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.