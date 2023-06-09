https://sputnik-georgia.ru/20230609/fundukovody-gruzii-priobreli-sredstva-protiv-vrediteley-na-agrobally-278425862.html

Фундуководы Грузии приобрели средства против вредителей на агробаллы

Фундуководы Грузии приобрели средства против вредителей на агробаллы

Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T17:49+0400

2023-06-09T17:49+0400

2023-06-09T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузинские фермеры приобрели средства для обработки фундуковых садов от вредителей и болезней на агробаллы – размер начисленной субсидии в рамках госпрограммы по содействию производству фундука составил 14,8 миллиона лари, сообщает Министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари (192,3 доллара) на 1 гектар. Министр побывал в агромагазине, где фермеры покупали необходимые средства для обработки садов на накопленные баллы. Шамугия отметил, что программа развития производства фундука обеспечит более ухоженные сады, качественный урожай и больший доход. Программой смогут воспользоваться более 90 тысяч фермеров, также будут реализованы меры против вредителей и болезней в фундуковых садах на площади более 44 тысяч гектаров. На данном этапе сумма начисленных баллов превышает 21,5 миллиона лари. Бенефициары, включенные в программу, получают субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank. В чем преимущества новой программы для фундуководов Грузии >>Крайний срок использования баллов, начисленных в более 500 специализированных агромагазинах по всей стране, – 31 августа 2023 года. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли. Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука >>По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов. Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии