https://sputnik-georgia.ru/20230609/germaniya-zhdet-ot-gruzii-reform-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-es--kantsler-germanii-278433798.html
Германия ждет от Грузии реформ для получения статуса кандидата ЕС – канцлер Германии
Германия ждет от Грузии реформ для получения статуса кандидата ЕС – канцлер Германии
Канцлер призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T22:54+0400
2023-06-09T22:54+0400
2023-06-09T23:16+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/12/274991304_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_e75e2fa2d1e58e0b209b9f9283a19fdc.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Германия поддерживает Грузию на пути к членству в ЕС, но ждет от нее реформ, говорится в сообщении пресс-службы Федерального канцлера Германии Олафа Шольца по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Берлине. Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. По данным пресс-службы, Шольц на встрече с Гарибашвили подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути к Европейскому союзу, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги по реформированию, и рекомендации Еврокомиссии указывают путь к статусу кандидата. Премьер Грузии обсудил Шольцем вопрос интеграции страны в Евросоюз >>Он призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели, отмечается в сообщении. По данным пресс-службы правительства, Ираклий Гарибашвили проинформировал Шольца о шагах, предпринятых Грузией на пути к европейской интеграции, проведенных реформах и важном прогрессе в выполнении 12 рекомендаций Европейской комиссии. Также Гарибашвили говорил о важности предоставления Грузии статуса государства-члена Европейского Союза и отметил, что Грузия ждет статуса кандидата в конце года. На встрече премьер-министр также отметил, что для Грузии критически важна как политическая, так и практическая поддержка стран-членов на следующем этапе вступления страны в Евросоюз. Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/12/274991304_51:0:1382:998_1920x0_80_0_0_6f70c2dc428605010bec2bd78126776a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, германия
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, германия
Германия ждет от Грузии реформ для получения статуса кандидата ЕС – канцлер Германии
22:54 09.06.2023 (обновлено: 23:16 09.06.2023)
Канцлер призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Германия поддерживает Грузию на пути к членству в ЕС, но ждет от нее реформ, говорится в сообщении пресс-службы Федерального канцлера Германии Олафа Шольца по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Берлине.
Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие.
По данным пресс-службы
, Шольц на встрече с Гарибашвили подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути к Европейскому союзу, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги по реформированию, и рекомендации Еврокомиссии указывают путь к статусу кандидата.
Он призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы правительства, Ираклий Гарибашвили проинформировал Шольца о шагах, предпринятых Грузией на пути к европейской интеграции, проведенных реформах и важном прогрессе в выполнении 12 рекомендаций Европейской комиссии. Также Гарибашвили говорил о важности предоставления Грузии статуса государства-члена Европейского Союза и отметил, что Грузия ждет статуса кандидата в конце года.
На встрече премьер-министр также отметил, что для Грузии критически важна как политическая, так и практическая поддержка стран-членов на следующем этапе вступления страны в Евросоюз.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.