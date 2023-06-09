https://sputnik-georgia.ru/20230609/germaniya-zhdet-ot-gruzii-reform-dlya-polucheniya-statusa-kandidata-es--kantsler-germanii-278433798.html

Германия ждет от Грузии реформ для получения статуса кандидата ЕС – канцлер Германии

Германия ждет от Грузии реформ для получения статуса кандидата ЕС – канцлер Германии

Канцлер призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T22:54+0400

2023-06-09T22:54+0400

2023-06-09T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Германия поддерживает Грузию на пути к членству в ЕС, но ждет от нее реформ, говорится в сообщении пресс-службы Федерального канцлера Германии Олафа Шольца по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Берлине. Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. По данным пресс-службы, Шольц на встрече с Гарибашвили подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути к Европейскому союзу, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги по реформированию, и рекомендации Еврокомиссии указывают путь к статусу кандидата. Премьер Грузии обсудил Шольцем вопрос интеграции страны в Евросоюз >>Он призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели, отмечается в сообщении. По данным пресс-службы правительства, Ираклий Гарибашвили проинформировал Шольца о шагах, предпринятых Грузией на пути к европейской интеграции, проведенных реформах и важном прогрессе в выполнении 12 рекомендаций Европейской комиссии. Также Гарибашвили говорил о важности предоставления Грузии статуса государства-члена Европейского Союза и отметил, что Грузия ждет статуса кандидата в конце года. На встрече премьер-министр также отметил, что для Грузии критически важна как политическая, так и практическая поддержка стран-членов на следующем этапе вступления страны в Евросоюз. Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, германия