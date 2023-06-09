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Премьер Грузии рассказал Шольцу о прогрессе в получении статуса кандидата ЕС
Премьер Грузии рассказал Шольцу о прогрессе в получении статуса кандидата ЕС
Гарибашвили поблагодарил канцлера Германии за открытую поддержку евроинтеграции страны 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T19:12+0400
2023-06-09T19:12+0400
2023-06-09T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Важность политической и практической поддержки Грузии со стороны стран Евросоюза для получения статуса кандидата на членство в этой структуре обсуждалась на встрече премьер-министра Грузии с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. По данным пресс-службы правительства, Ираклий Гарибашвили проинформировал Шольца о шагах, предпринятых Грузией на пути к европейской интеграции, проведенных реформах и важном прогрессе в выполнении 12 рекомендаций Европейской комиссии. Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента >>Премьер-министр также говорил о важности предоставления Грузии статуса государства-члена Европейского Союза и отметил, что Грузия ждет статуса кандидата в конце года. Гарибашвили также поблагодарил канцлера Германии за открытую поддержку евроинтеграции страны. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и мире. Беседа также коснулась евроатлантической интеграции Грузии и прогресса, достигнутого за последние годы. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, германия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия
грузия, новости, политика, германия, ираклий гарибашвили, еврокомиссия
Премьер Грузии рассказал Шольцу о прогрессе в получении статуса кандидата ЕС
Гарибашвили поблагодарил канцлера Германии за открытую поддержку евроинтеграции страны
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Важность политической и практической поддержки Грузии со стороны стран Евросоюза для получения статуса кандидата на членство в этой структуре обсуждалась на встрече премьер-министра Грузии с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие.
По данным пресс-службы правительства, Ираклий Гарибашвили проинформировал Шольца о шагах, предпринятых Грузией на пути к европейской интеграции, проведенных реформах и важном прогрессе в выполнении 12 рекомендаций Европейской комиссии.
Премьер-министр также говорил о важности предоставления Грузии статуса государства-члена Европейского Союза и отметил, что Грузия ждет статуса кандидата в конце года.
"На встрече премьер-министр также отметил, что для Грузии критически важна как политическая, так и практическая поддержка стран-членов на следующем этапе вступления страны в Евросоюз", – говорится в сообщении.
Гарибашвили также поблагодарил канцлера Германии за открытую поддержку евроинтеграции страны.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и мире. Беседа также коснулась евроатлантической интеграции Грузии и прогресса, достигнутого за последние годы.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.