https://sputnik-georgia.ru/20230609/glava-minyusta-gruziya-nikomu-ne-pomogaet-v-obkhode-sanktsiy-278429542.html

Глава Минюста: Грузия никому не помогает в обходе санкций

Глава Минюста: Грузия никому не помогает в обходе санкций

Власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T19:47+0400

2023-06-09T19:47+0400

2023-06-09T19:47+0400

грузия

новости

россия

рати брегадзе

сша

грузинская мечта

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия не помогает ни одной стране в обходе санкций, а обеспечивает их соблюдение, сказал министр юстиции Рати Брегадзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. В то же время он прокомментировал муссирующиеся в оппозиционных СМИ слухи, что санкции могут быть введены против Грузии из-за возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией после демарша ЕС по поводу "Решение о возобновлении полетов было принято Российской Федерацией, и если есть какие-то мотивы, вы можете у них спросить. Когда гражданину Грузии станет проще приехать в Грузию, он сэкономит финансовые средства и время. Мы не видим в этом ничего плохого. Другого контекста с нашей стороны нет", – сказал Рати Брегадзе. Минфин обвинил европейское СМИ в интерпретации заявлений чиновника Госдепа США>>В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России >>По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, рати брегадзе, сша, грузинская мечта, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022