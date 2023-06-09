https://sputnik-georgia.ru/20230609/gruziya-ne-budet-obostryat-otnosheniya-s-rossiey-iz-za-byurokratov-iz-bryusselya--papuashvili-278431908.html

Грузия не будет обострять отношения с Россией из-за бюрократов из Брюсселя – Папуашвили

Грузия не будет обострять отношения с Россией из-за бюрократов из Брюсселя – Папуашвили

Безусловно, Грузия могла отказаться от возобновления полетов с Россией, но только одним путем – введением санкции, что привело бы к эскалации, заявил... 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T21:43+0400

2023-06-09T21:43+0400

2023-06-09T21:43+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Бюрократы из Брюсселя не должны из своих теплых кабинетов решать, стоит ли Грузии идти на обострение отношений с Россией или нет, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Так глава грузинского законодательного органа ответил на критические заявления некоторых депутатов Европарламента из-за возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Свою обеспокоенность европарламентарии зафиксировали в ходе заседания парламентского комитета Ассоциации Грузия–ЕС, которое состоялось накануне в Брюсселе. По его словам, у европарламентариев есть "поверхностная информация и суждения с каким-то банальным аргументом, что самолет не может приземлиться в Тбилиси, если Тбилиси его не примет". "Когда дискуссия в Европарламенте проходит на таком детском уровне, это уже показывает, с какими глубинами мы имеем дело", – отметил Папуашвили. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России >>Как разъяснил Папуашвили, именно Россией были установлены санкции в отношении Грузии и закрыты полеты. А после того, как Россия сняла санкции, по словам Папуашвили, был восстановлен старый режим, а значит, восстановлены рамочные соглашения, подписанные между Грузией и Россией еще в 2010 году. "Безусловно, в этом случае (Грузия – ред.) могла отказаться, но только одним путем – введением санкции. Я хочу спросить у тех людей, которые разговаривают с нами с детскими рассуждениями из своих уютных брюссельских кресел: должна ли Грузия вводить двусторонние санкции против России и тем вызвать эскалацию отношений?" – сказал он.Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. Ранее Папуашвили не раз заявлял, что предложение к нынешним властям Грузии ввести санкции против России фактически означает призыв к эскалации и вступлению в военную конфронтацию. Минфин обвинил европейское СМИ в интерпретации заявлений чиновника Госдепа США>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, брюссель, европарламент, шалва папуашвили, сша, антироссийские санкции, авиасообщение россии и грузии