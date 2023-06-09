https://sputnik-georgia.ru/20230609/krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-gotova-sozdat-koalitsiyu-278402559.html
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию
Единая стратегия не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах, заявил один из лидеров партии 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T07:01+0400
2023-06-09T07:01+0400
2023-06-09T07:01+0400
грузия
новости
политика
леван бежашвили
давид усупашвили
единое нацдвижение
лело для грузии
парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" предлагает объединение небольшим партиям для в парламентских выборах, заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили. Партия "Единое национальное движение" последние несколько лет активно собирает вокруг себя мелкие партии для объединения перед выборами. Так в 2020 году по спискам силы в парламент прошли представители таких мелких партий, как "Национал-демократическое движение" и "Государство для народа", а к выборам 2021 года партия объединила силы с "Гирчи больше свободы" и партией "Дроа". При этом он отметил, что единая стратегия не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах. "Мы подразумеваем под единой стратегией о том, какие у нас будут границы в отношении друг друга и план действий, а не партийное объединение, места в списке", - сказал Бежашвили. При этом он отметил, что "Нацдвижение" предлагает сотрудничество всем партиям в том, числе и партии "Лело". Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат >>Между тем в самой партии "Лело" заявили о готовности вступить в коалицию с проевропейскими партиями, при этом один из лидеров партии Давид Усупашвили заявил, что "Лело" хочет играть ведущую роль в этой коалиции. Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция >>При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван бежашвили, давид усупашвили, единое нацдвижение, лело для грузии, парламентские выборы
грузия, новости, политика, леван бежашвили, давид усупашвили, единое нацдвижение, лело для грузии, парламентские выборы
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию
Единая стратегия не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах, заявил один из лидеров партии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" предлагает объединение небольшим партиям для в парламентских выборах, заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили.
Партия "Единое национальное движение" последние несколько лет активно собирает вокруг себя мелкие партии для объединения перед выборами. Так в 2020 году по спискам силы в парламент прошли представители таких мелких партий, как "Национал-демократическое движение" и "Государство для народа", а к выборам 2021 года партия объединила силы с "Гирчи больше свободы" и партией "Дроа".
"Мы предлагаем партиям с рейтингом 2-3-4 процента объединится вокруг единой стратегии и борьбу против "Грузинской мечты" (правящая партия Грузии – ред)", - сказал Бежашвили.
При этом он отметил, что единая стратегия не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах.
"Мы подразумеваем под единой стратегией о том, какие у нас будут границы в отношении друг друга и план действий, а не партийное объединение, места в списке", - сказал Бежашвили.
При этом он отметил, что "Нацдвижение" предлагает сотрудничество всем партиям в том, числе и партии "Лело".
Между тем в самой партии "Лело" заявили о готовности вступить в коалицию с проевропейскими партиями, при этом один из лидеров партии Давид Усупашвили заявил, что "Лело" хочет играть ведущую роль в этой коалиции.
Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%.
При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.