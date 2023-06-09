https://sputnik-georgia.ru/20230609/krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-gotova-sozdat-koalitsiyu-278402559.html

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии готова создать коалицию

Единая стратегия не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах, заявил один из лидеров партии 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T07:01+0400

2023-06-09T07:01+0400

2023-06-09T07:01+0400

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леван бежашвили

давид усупашвили

единое нацдвижение

лело для грузии

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" предлагает объединение небольшим партиям для в парламентских выборах, заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили. Партия "Единое национальное движение" последние несколько лет активно собирает вокруг себя мелкие партии для объединения перед выборами. Так в 2020 году по спискам силы в парламент прошли представители таких мелких партий, как "Национал-демократическое движение" и "Государство для народа", а к выборам 2021 года партия объединила силы с "Гирчи больше свободы" и партией "Дроа". При этом он отметил, что единая стратегия не подразумевает партийного объединения или единого списка на выборах. "Мы подразумеваем под единой стратегией о том, какие у нас будут границы в отношении друг друга и план действий, а не партийное объединение, места в списке", - сказал Бежашвили. При этом он отметил, что "Нацдвижение" предлагает сотрудничество всем партиям в том, числе и партии "Лело". Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат >>Между тем в самой партии "Лело" заявили о готовности вступить в коалицию с проевропейскими партиями, при этом один из лидеров партии Давид Усупашвили заявил, что "Лело" хочет играть ведущую роль в этой коалиции. Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция >>При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван бежашвили, давид усупашвили, единое нацдвижение, лело для грузии, парламентские выборы