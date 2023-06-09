https://sputnik-georgia.ru/20230609/naskolko-vyros-passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi-278401990.html

Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси

Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 34 направлениям в 17 стран 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T07:32+0400

2023-06-09T07:32+0400

2023-06-09T07:48+0400

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ТБИЛИСИ, 0 июн — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Д. Агмашенебели в мае 2023 года достиг своего исторического максимума и вырос на 95,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в мае международный аэропорт Кутаиси обслужил рекордное число пассажиров и рейсов по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. В мае 2023 года аэропорт обслужил 126 864 пассажира, тогда как в мае 2019 года их было 64 745. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 378 рейсов, на 80% больше, чем в период до пандемии, в мае 2019 года (210 рейсов). Лоукостер Wizz Air добавит четвертый борт в Кутаисский аэропорт >>За пять месяцев 2023 года аэропорт обслужил 502 323 пассажира и 1 591 рейс, что на 74% и на 66% больше соответственно, чем в январе-мае 2019 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 34 направлениям в 17 стран. В Объединении аэропортов Грузии напомнили, что с 1 июня 2023 года лоукостер Wizz Air вернул третий самолет на базу в Кутаиси и выполняет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. Кроме того, уже с 1 декабря венгерский лоукостер добавит четвертый самолет на базу в Кутаиси, а также прямой рейс в направлении Копенгагена.Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы>>С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan добавила прямые регулярные рейсы по направлению Алматы-Кутаиси-Алматы. Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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