https://sputnik-georgia.ru/20230609/pervyy-vinnyy-festival-evropy-merano-snova-proydet-v-gruzii-278425173.html

Первый винный фестиваль Европы Merano снова пройдет в Грузии

Первый винный фестиваль Европы Merano снова пройдет в Грузии

Грузия – единственная страна, кроме Италии, где проводят Merano Wine Festival 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T18:50+0400

2023-06-09T18:50+0400

2023-06-09T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Международный фестиваль-дегустация вин и кулинарного искусства Merano Wine Festival 2023 пройдет в винодельне Шато Мухрани (регион Мцхета-Мтианети) 11 июня, сообщили в Ассоциации "Грузинское вино". Merano Wine Festival впервые прошел в 1992 году в городе Мерано, в Южном Тироле (Италия). Это был первый винный фестиваль в Европе, который со временем стал ведущим событием не только в Италии, но и на международном уровне, а также традиционным местом встречи профессионалов и любителей вина.В 2022 году фестиваль Merano Wine Festival 2023 также прошел в Грузии – впервые за пределами Италии. Мероприятие служит открытию и популяризации высококачественных, разнообразных и уникальных вин.Фестиваль "Арт-Гени" вновь соберет известных артистов Грузии>>На винной выставке-продаже в оранжерее винодельни Шато Мухрани будут представлены более 350 наименований вин из разных регионов Грузии, Италии и Турции. Кулинарное исскуство также является важной частью фестиваля. В Королевском погребе Шато Мухрани посетители смогут продегустировать и купить гастрономические продукты и ингредиенты. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить винные семинары и профессиональные дегустации, а также кулинарные мастер-классы под руководством грузинских, итальянских и турецких поваров. Мероприятие завершится выступлением музыкальных групп Show Time и Dj Izzy. Желающие посетить фестиваль могут приобрести билеты онлайн. Подростки до 18 лет включительно могут посетить мероприятие бесплатно, однако несовершеннолетние не смогут продегустировать вино и алкогольные напитки, а также приобрести их.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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