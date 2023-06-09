https://sputnik-georgia.ru/20230609/petrovskiy-post-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-kalendar-pitaniya-278432300.html

Петровский пост 2023: что можно и нельзя есть, календарь питания

Петровский пост 2023: что можно и нельзя есть, календарь питания

Петровский пост, который готовит верующих ко дню первоверховных апостолов Петра и Павла, начнется в 2023 году 12 июня 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T22:31+0400

2023-06-09T22:31+0400

2023-06-09T22:31+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

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В Петровский пост верующие, как и в любой другой пост, отказываются от скоромной пищи, страстей, вредных привычек и грешных мыслей. От каких продуктов нужно воздержаться в Петровский пост, что можно и нельзя кушать, а также календарь питания по дням читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя есть Петровский пост не такой строгий, как Великий – по монастырскому уставу в первый летний пост нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, однако в некоторые дни недели можно есть рыбу. Кушать в Петровский пост можно сырые, вареные, тушеные и запеченные блюда. Соблюдающие Петровский пост могут разнообразить свой рацион овощами, грибами, фруктами, зеленью, кашами, хлебом, сухарями, соленьями, медом, ягодами, сухофруктами, семечками и орехами. Согласно монастырскому календарю питания, в определенные дни можно кушать еду, приготовленную на растительном масле, и рыбу. В Петровский пост также можно есть пироги, запеканки, вареники и другую постную выпечку. А пить в период поста можно чай, морсы, кисели и соки. Календарь питания Сделать свой рацион питательным и полезным, а также составить заранее меню по дням можно с помощью календаря питания. По понедельникам в Петровский пост монастырским уставом разрешена горячая пища без масла. В эти дни соблюдающим пост можно есть различные супы и каши, а также варенья, соленья, зелень, фрукты и так далее. По средам и пятницам – в самые строгие дни Петровского поста – положено сухоядение. В эти дни можно есть термически необработанную еду, то есть сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, мед, а вот пить чай или компот нельзя. По вторникам в Петровский пост можно готовить различные постные блюда из овощей, грибов, круп с добавлением растительного масла, а по четвергам в меню можно добавить еще и рыбу. По субботам и воскресеньям в Петровский пост можно выпить стаканчик вина, однако напиваться в пост нельзя. День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла в Петровский пост не входит. Однако, если праздничный день выпадает на среду или пятницу, то является постным, но не очень строгим – разрешены пища с маслом, рыба и вино. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230516/kogda-nachinaetsya-petrovskiy-post-2023-tserkovnyy-kalendar-277738466.html

https://sputnik-georgia.ru/20230608/sut-petrovskogo-posta-2023-traditsii-i-primety-pervogo-letnego-posta-278397396.html

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