https://sputnik-georgia.ru/20230609/petrovskiy-post-2023-chto-nelzya-delat-pravila-posta-278429762.html

Петровский пост 2023: что нельзя делать, правила поста

Петровский пост 2023: что нельзя делать, правила поста

Петровский пост в 2023-м начнется 12 июня и завершится 12 июля – днем памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T20:10+0400

2023-06-09T20:10+0400

2023-06-09T20:10+0400

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Что нельзя делать в Петровский пост, какие правила нужно соблюдать в период первого летнего поста, читайте в Sputnik Грузия. Правила поста Петровский, в отличие от Великого, менее продолжительный и строгий – в 2023-м он продлится один месяц. Во время Петровского поста верующим нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты, однако в четверг, субботу и воскресенье можно кушать рыбу. По церковным правилам, верующие, чтобы начать поститься, должны исповедоваться и получить благословение духовного отца. Правила Петровского поста касаются не только ограничений в еде, но и строгости в соблюдении моральных норм, так как в первую очередь предусматривают духовную подготовку к великому церковному празднику. То есть, по церковным правилам, православные в Петровский пост в первую очередь должны очистить душу и помыслы, а для этого нужно ежедневно молиться и посещать по возможности церковные службы. Кроме того, во время Петровского поста, как и любого другого, нужно как можно больше делать добрых дел, чтобы пост не потерял свое значение. Верующий, которому по какой-либо причине нельзя соблюдать все правила Петровского поста, может себя ограничивать в другом. Например, не пользоваться соцсетями в Интернете или не смотреть развлекательные передачи по телевизору. Что нельзя делать В Петровский пост нельзя устраивать веселые застолья и напиваться – в любой пост нужно молиться, каяться и поститься. Нельзя в Петровский пост поучать других, кичиться и демонстрировать гордыню. Нельзя также в пост ссориться, делать больно родным и близким или совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми. По церковным правилам, обряд венчания во время постов и церковных праздников не проводится. Свадьбу желательно устроить или до начала Петровского поста, или после его завершения. Церковь также рекомендует для проведения регистрации брака в ЗАГСе или других светских праздничных мероприятий выбрать по календарю более уместное время для веселья. Нельзя в Петровский пост гадать и проводить различные магические обряды и ритуалы – такие действия могут лишить семью поддержки высших сил. Одалживать деньги в Петровский пост нельзя – плохая примета, проживешь в долгах долго. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230516/kogda-nachinaetsya-petrovskiy-post-2023-tserkovnyy-kalendar-277738466.html

https://sputnik-georgia.ru/20230608/sut-petrovskogo-posta-2023-traditsii-i-primety-pervogo-letnego-posta-278397396.html

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