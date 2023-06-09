https://sputnik-georgia.ru/20230609/popadet-li-gruziya-pod-sanktsii-es--mnenie-minfina-278426091.html

Попадет ли Грузия под санкции ЕС – мнение Минфина

Попадет ли Грузия под санкции ЕС – мнение Минфина

О введении санкций против Грузии заговорили после восстановления прямого авиасообщения с Россией 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T17:28+0400

2023-06-09T17:28+0400

2023-06-09T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузия не попадет в список санкционных стран Евросоюза, так как соблюдает все международные санкции, заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе журналистам.В Евросоюзе идет обсуждение 11-го пакета санкций против России. Вопрос возможного попадания Грузии в этот пакет муссируется в грузинских оппозиционных СМИ после демарша ЕС по поводу возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией.Министерство финансов Грузии активно работает с США и ЕС по вопросу выполнения санкций, отметил он.Он также анонсировал визит в Грузию координатора по санкциям Госдепа США Джима О'Брайена.Координатор по санкциям Госдепа США видит риски в отношении обхода санкций, так как у Грузии есть граница с Россией, отметил он.Минфин обвинил европейское СМИ в интерпретации заявлений чиновника Госдепа США>>"Поэтому мы еще более переключились на таможенные процедуры, и особенно в отношении тех продуктов, которые вывозят в направлении России. Мы осуществляем максимальный контроль, чтобы не произошло обхода санкций ни со стороны грузинских компаний, ни со стороны транзитных компаний. Все продукты, которые находятся под санкциями, проверяются в особом режиме", – сказал Какауридзе.Грузия не выдавала разрешения и не пропускала в Россию ни одного продукта двойного назначения, отметил он.Ранее Минфин Грузии заявил, что с момента введения международных санкций Грузия приняла более 1 200 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров с таможенных пунктов и вынесла более 800 таможенных решений об отказе по поводу устного или письменного заявления лица о намерении вывозить или реэкспортировать товары в экономические зоны.Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Власти Грузии утверждают, что это было одностороннее решение России. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подчеркнул, что власти Грузии не прилагали никаких усилий для восстановления авиасообщения.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" также заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа, однако при этом Грузия не отказывается от своего решения соблюдать международные санкции и не вводить самой санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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