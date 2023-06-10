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Мы вынуждены принимать решение: "Грузинская мечта" о вето президента
Мы вынуждены принимать решение: "Грузинская мечта" о вето президента
Президент наложила вето на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии", заявив, что они представляют угрозу для независимости... 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T19:19+0400
2023-06-10T19:19+0400
2023-06-10T19:32+0400
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грузия
саломе зурабишвили
мамука мдинарадзе
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Когда Совет Национального банка не заполнен до конца, а президент отказывается представлять кандидатов на членство в Совете, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вынуждена принимать решение, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Правящая партия на прошлой неделе заявила, что преодолеет вето президента, наложенное на поправки в закон "О Национальном банке", предусматривающее временное увеличение членов совета, из-за того что президент отказалась представлять на должность члена Совета Нацбанка действующего министра финансов Лашу Хуцишвили. На сегодняшний день в Совете 7 человек вместо 9. Он отметил, что правительство обвиняют, в том числе, в обесценивании лари или инфляции, поэтому оно ощущает ответственность за улучшение работы Нацбанка. "Быстрое решение – это дать возможность Нацбанку, чтобы он управлял процессами легитимно, правильно решал вопросы, исходя из национальных интересов, и проводил правильную валютную или экономическую политику", – сказал Мдинарадзе. Правящая партия заявляет, что утверждение еще одного члена Совета поможет избрать нового президента Национального банка Грузии. Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. Главой Нацбанка может стать только член Совета, которого выберут сами члены Совета и представят президенту Грузии на утверждение. Между тем против принятия поправок выступает Международный валютный фонд. Как заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон, поправки могут помешать прогрессу Грузии, достигнутому в рамках соглашения МВФ, и повлекут рост экономической неопределенности. Зурабишвили в конце февраля наложила вето на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии", заявив, что они представляют угрозу для независимости регулятора. Президента Грузии шантажировали – Мсхиладзе о событиях вокруг Нацбанка >>Спорные поправки предполагают временное увеличение числа руководящих лиц в Совете Нацбанка с 4 до 5 человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) лишь до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка, на данный момент исполняющего обязанности президента Нацбанка Арчила Мествришвили. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта" >>Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которые Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к Национальной валюте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальный банк, грузинская мечта, мамука мдинарадзе, национальный банк грузии, коба гвенетадзе, новости, политика, грузия, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, политика
национальный банк, грузинская мечта, мамука мдинарадзе, национальный банк грузии, коба гвенетадзе, новости, политика, грузия, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, политика
Мы вынуждены принимать решение: "Грузинская мечта" о вето президента
19:19 10.06.2023 (обновлено: 19:32 10.06.2023)
Президент наложила вето на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии", заявив, что они представляют угрозу для независимости регулятора
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Когда Совет Национального банка не заполнен до конца, а президент отказывается представлять кандидатов на членство в Совете, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вынуждена принимать решение, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Правящая партия на прошлой неделе заявила, что преодолеет вето президента, наложенное на поправки в закон "О Национальном банке", предусматривающее временное увеличение членов совета, из-за того что президент отказалась представлять на должность члена Совета Нацбанка действующего министра финансов Лашу Хуцишвили. На сегодняшний день в Совете 7 человек вместо 9.
"Ответственность Нацбанка велика. А когда в Совете нет двух членов, у исполняющего обязанности президента истекают скоро полномочия, а президент ведет себя так, что из ее поведения не виден шанс, как можно скорее назначить людей на должности, у нас нет другого пути, как еще более правильно решить этот вопрос", – сказал Мдинарадзе.
Он отметил, что правительство обвиняют, в том числе, в обесценивании лари или инфляции, поэтому оно ощущает ответственность за улучшение работы Нацбанка.
"Быстрое решение – это дать возможность Нацбанку, чтобы он управлял процессами легитимно, правильно решал вопросы, исходя из национальных интересов, и проводил правильную валютную или экономическую политику", – сказал Мдинарадзе.
Правящая партия заявляет, что утверждение еще одного члена Совета поможет избрать нового президента Национального банка Грузии.
Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. Главой Нацбанка может стать только член Совета, которого выберут сами члены Совета и представят президенту Грузии на утверждение.
Между тем против принятия поправок выступает Международный валютный фонд. Как заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон, поправки могут помешать прогрессу Грузии, достигнутому в рамках соглашения МВФ, и повлекут рост экономической неопределенности.
"Принятые поправки не усилят, а могут снизить роль Национального банка как оплота стабильности. С точки зрения экономической политики Нацбанк – главный институт Грузии. Мы призываем власти передумать преодолевать вето президента и не принимать поправки, что будет способствовать среди прочего длительному и позитивному сотрудничеству по текущему соглашению", – сказала Джонс.
Зурабишвили в конце февраля наложила вето на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии", заявив, что они представляют угрозу для независимости регулятора.
Спорные поправки предполагают временное увеличение числа руководящих лиц в Совете Нацбанка с 4 до 5 человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) лишь до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка, на данный момент исполняющего обязанности президента Нацбанка Арчила Мествришвили.
После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих.
Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которые Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах.
Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к Национальной валюте.