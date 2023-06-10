https://sputnik-georgia.ru/20230610/my-vynuzhdeny-prinimat-reshenie-gruzinskaya-mechta-o-veto-prezidenta-278446970.html

Мы вынуждены принимать решение: "Грузинская мечта" о вето президента

Мы вынуждены принимать решение: "Грузинская мечта" о вето президента

Президент наложила вето на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии", заявив, что они представляют угрозу для независимости... 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T19:19+0400

2023-06-10T19:19+0400

2023-06-10T19:32+0400

национальный банк

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мамука мдинарадзе

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саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Когда Совет Национального банка не заполнен до конца, а президент отказывается представлять кандидатов на членство в Совете, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вынуждена принимать решение, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Правящая партия на прошлой неделе заявила, что преодолеет вето президента, наложенное на поправки в закон "О Национальном банке", предусматривающее временное увеличение членов совета, из-за того что президент отказалась представлять на должность члена Совета Нацбанка действующего министра финансов Лашу Хуцишвили. На сегодняшний день в Совете 7 человек вместо 9. Он отметил, что правительство обвиняют, в том числе, в обесценивании лари или инфляции, поэтому оно ощущает ответственность за улучшение работы Нацбанка. "Быстрое решение – это дать возможность Нацбанку, чтобы он управлял процессами легитимно, правильно решал вопросы, исходя из национальных интересов, и проводил правильную валютную или экономическую политику", – сказал Мдинарадзе. Правящая партия заявляет, что утверждение еще одного члена Совета поможет избрать нового президента Национального банка Грузии. Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. Главой Нацбанка может стать только член Совета, которого выберут сами члены Совета и представят президенту Грузии на утверждение. Между тем против принятия поправок выступает Международный валютный фонд. Как заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон, поправки могут помешать прогрессу Грузии, достигнутому в рамках соглашения МВФ, и повлекут рост экономической неопределенности. Зурабишвили в конце февраля наложила вето на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии", заявив, что они представляют угрозу для независимости регулятора. Президента Грузии шантажировали – Мсхиладзе о событиях вокруг Нацбанка >>Спорные поправки предполагают временное увеличение числа руководящих лиц в Совете Нацбанка с 4 до 5 человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) лишь до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка, на данный момент исполняющего обязанности президента Нацбанка Арчила Мествришвили. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта" >>Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которые Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к Национальной валюте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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