https://sputnik-georgia.ru/20230607/prezidenta-gruzii-shantazhirovali---mskhiladze-o-sobytiyakh-vokrug-natsbanka-278374672.html

Президента Грузии шантажировали – Мсхиладзе о событиях вокруг Нацбанка

Президента Грузии шантажировали – Мсхиладзе о событиях вокруг Нацбанка

Правящая "Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении договоренности 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T23:27+0400

2023-06-07T23:27+0400

2023-06-07T23:40+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

коба гвенетадзе

грузинская мечта

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась представлять кандидатуру министра финансов Лаши Хуцишвили в члены Совета Национального банка из-за категорических требований правительства и постоянного шантажа, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на брифинге. Ранее во вторник "Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении договоренности – она должна была представить парламенту на утверждение кандидатуру Хуцишвили в члены Совета Нацбанка, а правящая партия – отказаться преодолевать президентское вето на принятые парламентом поправки в закон о Нацбанке. В ответ на отказ президента "Мечта" заявила, что спорный закон будет принят. При этом он отметил, что Зурабишвили рассматривала кандидатуру Хуцишвили и считала, что его профессионализм, опыт и квалификация удовлетворяли критериям.По словам Мсхиладзе, начатый президентом процесс отбора членов Совета Нацбанка никак не связан с вопросом представления Хуцишвили и ничему не мешает. "То, что действительно вредит и препятствует работе Нацбанка, это сегодняшнее заявление правящей партии, что окончательно сделало очевидным, что указанный кандидат является единственным и безальтернативным не только для правительства, но и для правящей парии", – отметил Мсхиладзе. При этом он добавил, что вето президента на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии" было направлено на защиту интересов Национального банка. Поправки предполагают временное предоставление большинства мест в Совете Нацбанка из девяти человек руководящим лицам, которые являются госслужащими.Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты - "Грузинская мечта">>"Ущерб деятельности Национального банка не наносится. Обязанности президента Нацбанка сегодня исполняет один из квалифицированных, опытных, профессиональных кадров... Совет банка сегодня же может представить кандидатуру руководителя банка", – подчеркнул Мсхиладзе.Согласно заявлению политсовета "Грузинской мечты", если бы Зурабишвили представила парламенту кандидатуру Хуцишвили и он был бы избран в члены Совета Нацбанка, то стало бы возможным назначение президента Национального банка. "Грузинская мечта" расценила действия президента как небрежное отношение к конституционному институту. Полномочия Кобы Гвенетадзе истекли в марте. С тех пор исполняющим обязанности президента Нацбанка Грузии является вице-президент регулятора Арчил Мествришвили – последний член Совета Нацбанка, который первый раз попал туда еще при власти "Единого национального движения".Скандальный законопроектСпорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка.Президент наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии">>После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которых Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах.Авторы поправок – депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", объяснили свою инициативу необходимостью четкого определения, кто будет исполнять обязанности главы Национального банка после истечения полномочий Кобы Гвенетадзе (в марте).Президент же считает, что не было никакой необходимости принимать законопроект в ускоренном режиме, и что в прошлом не было проблем с тем, чтобы обязанности президента Нацбанка выполнял один из вице-президентов.Можно потерять доверие - МВФ обрушился с критикой на депутатов "Грузинской мечты">>В пояснении к вето президента говорится о недопустимости принятия персонифицированных законов, которые обеспечивают грубое вмешательство в управление конституционным органом – Национальным банком. Это, по мнению президента, воспринимается как попытка ограничения независимости Нацбанка.Раскритиковала принятый парламентом законопроект и миссия Международного валютного фонда. Она увидела в изменении структуры управления Нацбанком риск потери доверия, приобретенного безустанной работой.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , коба гвенетадзе, грузинская мечта, национальный банк