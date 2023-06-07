https://sputnik-georgia.ru/20230607/prezident-narushila-dogovorennost-popravki-o-natsbanke-budut-prinyaty---gruzinskaya-mechta-278372691.html

Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта"

Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта"

Правящая партия заявила, что из-за президента Грузии не удается выбрать нового главу Нацбанка 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T22:09+0400

2023-06-07T22:09+0400

2023-06-07T22:55+0400

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натия турнава

грузинская мечта

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила достигнутую с правительством договоренность по кандидатуре в члены Совета Национального банка страны, поэтому поправки в закон о регуляторе будут приняты, говорится в заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Зурабишвили в конце февраля наложила вето на принятые парламентом поправки в закон "О Национальном банке Грузии", заявив, что они представляют угрозу для независимости регулятора. Поправки предполагают временное предоставление большинства мест в Совете Нацбанка из девяти человек руководству – пять к четырем. Согласно договоренности, по данным "Грузинской мечты", президент должна была представить парламенту на утверждение кандидатуру нынешнего министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили в качестве одного из членов Совета Нацбанка, а взамен на это правящая партия отказывалась преодолевать вето и принимать спорный законопроект.На сегодняшний день в Совете из девяти человек всего семеро, так как полномочия двоих истекли. Кроме того, в декабре истекают полномочия еще двоих членов Совета, но, по закону, это не помешает функционированию органа. В совете должно быть как минимум пять человек, чтобы он смог выполнять свои обязанности. Можно потерять доверие - МВФ обрушился с критикой на депутатов "Грузинской мечты">>"Консультации между правящей командой и президентом уже состоялись, и президент подтвердила готовность представить кандидатуру Лаши Хуцишвили на пост одного из членов совета. После заполнения минимум одного места стало бы возможным назначение президента Национального банка", – говорится в заявлении. Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. Главой Нацбанка может стать только член Совета, которого выберут сами члены Совета и представят президенту Грузии на утверждение. "По инициативе правящей партии последняя коммуникация с президентом состоялась вчера, но Саломе Зурабишвили заявила, что до конца года не представит парламенту ни одной кандидатуры... Такое небрежное отношение президента к конституционному институту прямо противоречит ее конституционной ответственности", – говорится в заявлении. На сегодняшний день исполняющим обязанности президента Нацбанка Грузии является вице-президент регулятора Арчил Мествришвили – последний член Совета Нацбанка, который первый раз попал туда еще при власти "Единого национального движения". Там же отмечено, что теперь "парламенту придется преодолеть вето и окончательно принять поправки в органический закон "О национальном банке Грузии", целью которых было обеспечение беспрерывной деятельности Национального банка".Спорные поправки предполагают увеличение количества руководящих лиц в Совете Нацбанка с четырех до пяти человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) лишь до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка.После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которых Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Нацбанк забраковал инициативу "Грузинской мечты" - что решил парламент?>>Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к Национальной валюте. Спорный законопроект Согласно первоначальному законопроекту должна была появиться новая должность - первого вице-президента Нацбанка, который исполнял бы обязанности президента регулятора в случае его отсутствия. Таким образом в Совете Нацбанка, состоящем из девяти человек, количество исполнителей должно было увеличиться с четырех до пяти. Авторы поправок - депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", объяснили свою инициативу необходимостью четкого определения, кто будет исполнять обязанности главы Национального банка после истечения полномочий Кобы Гвенетадзе (в марте). Нацбанк выступил против подобных изменений, заявив, что увеличение количества исполнителей нарушит баланс в Совете Нацбанка, и, соответственно, повлияет на независимость его решений.В результате в феврале парламент принял альтернативный законопроект, согласно которому состав Совета Национального банка останется неизменным, однако один из трех вице-президентов станет первым вице-президентом, и именно он в случае необходимости будет выполнять функции президента. Президент наложила вето на поправки в закон "О Национальном банке Грузии">>Миссия Международного валютного фонда увидела в изменении структуры управления Нацбанком риск потери доверия, приобретенного безустанной работой. Вскоре после этого президент Грузии наложила вето на поправки. В пояснении к решению президента говорится, что не было никакой необходимости принимать законопроект в ускоренном режиме и что в прошлом не было проблем с тем, чтобы обязанности президента Нацбанка выполнял один из вице-президентов. Президент указала на недопустимость принятия персонифицированных законов, которые обеспечивают грубое вмешательство в управление конституционным органом - Национальным банком. Это, по мнению президента, воспринимается как попытка ограничения независимости Нацбанка.На сегодняшний день среди членов Совета Нацбанка бывший глава Минэкономики Грузии Натия Турнава, бывший замглавы Минэкономики Екатерина Микабадзе и бывший замглавы Минфина Николоз Гагуа. Гагуа является вице-президентом Нацбанка, а Турнава и Микабадзе - независимыми членами Совета. Напряженность лишь растетОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. Политсовет "Грузинской мечты" в своем заявлении перечислил все проблемы, которые переросли в открытый конфликт с президентом. Правящая партия напомнила об отказе Зурабишвили назначать послов на должности."Из-за действий действующего президента Грузии на протяжении длительного периода времени существовала проблема со своевременным выполнением задач министерства иностранных дел. В то же время возникли препятствия в реализации внешней политики страны, которая, согласно Конституции Грузии, является исключительной прерогативой правительства Грузии", - говорится в заявлении. Эксперимент не удался – спикер парламента Грузии о правилах избрания главы ЦИК>>Там же отмечено, что Зурабишвили назначила представленных кандидатов на высшие дипломатические должности только после того, как правительство Грузии подало иск в Конституционный суд Грузии, чтобы он разъяснил президенту ее права. Проблемы возникли и с назначением желаемого для "Грузинской мечты" кандидата на должность председателя Центральной избирательной комиссии."Саломе Зурабишвили отказалась повторно выдвигать председателя ЦИК и двух членов на утверждение парламента, несмотря на то, что конкурс определил их как лучших кандидатов", - говорится в заявлении.Тем самым, по мнению "Грузинской мечты", Зурабишвили нарушила принцип справедливости отбора и отказалась выдвинуть этих трех кандидатов только под тем предлогом, что часть оппозиции отказалась их поддержать.Кобахидзе: президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны">>"Открытая поддержка президентом саботажа оппозиции является совершенно неоправданной и неприемлемой с точки зрения государственных интересов. Парламент Грузии был вынужден пересмотреть порочное, поощряющее саботаж правило избрания председателя и членов ЦИК, чтобы сделать возможным полноценное формирование ЦИК", - сказано в заявлении. У правящей партии достаточно голосов для преодоления вето президента. Согласно Конституции Грузии, если парламент преодолеет вето, а президент все равно откажется подписать проект закона, он вступит в силу после подписания председателем парламента.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , коба гвенетадзе, натия турнава, грузинская мечта, национальный банк