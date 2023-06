https://sputnik-georgia.ru/20230611/modernizatsiya-zheleznoy-dorogi-v-gruzii---poslednie-dannye-278470567.html

Модернизация железной дороги в Грузии - последние данные

Модернизация железной дороги в Грузии - последние данные

11.06.2023

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Проект модернизации железной дороги Грузии продолжается и часть тоннелей уже открыто для движения поездов, говорится в отчете правительства. Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году и должен завершится в 2024. Проект предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23 километрового участка. По данным правительства Грузии, уже завершено строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного тоннеля на Южном Кавказе длиной 8,3 тысячи метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а в трех завершается подготовка к сдаче работ. Стоимость проекта 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов >>Кроме того на сегодняшний день полностью завершены работы на участке Зестафони-Харагаули и строительство железнодорожной инфраструктуры станций Дзирула и Квешхети и в ближайшее время начнется строительство новой станции Молити и реконструкция подстанций Молити и Зестафони. Стоимость проекта 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Проектно-строительные работы которого выполняет строительная компания- победительница в международном тендере - 23rd Bureau Group of the Chinese Railway, а контроль над строительными работами осуществляет компания-победительница в международном тендере ILF and DB International Consortium. ГЖД упрощает оформление документов для международных перевозок >>Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

