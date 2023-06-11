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В Грузии 90% избирателей будут голосовать электронным способом на выборах в парламент
В Грузии 90% избирателей будут голосовать электронным способом на выборах в парламент
Выборы 29 апреля в десяти муниципалитетах стали генеральной репетицией парламентских выборов 2024 года 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T11:42+0400
2023-06-11T11:42+0400
2023-06-11T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года в Грузии пройдут так, что почти 90% избирателей примут участие в них с помощью электронных сервисов и лишь 10% посредствам традиционного голосования, заявил председатель Центризбиркома Георгий Каландаришвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Это отвечает и следует международно признанным стандартам, которые уже действуют во многих странах, включая страны Европы, США, Канаду и т. д., где технология используется широкомасштабно. Поэтому фактически можно сказать, что у нас 100-процентное использование технологий, потому что даже в 10-процентном традиционном голосовании у нас оцифровка бюллетеней", – сказал Георгий Каландаришвили в эфире Первого канала. ЦИК Грузии отчитался о выборах 2023 года, которые прошли по-новому >>По его словам, выборы 29 апреля в десяти муниципалитетах стали генеральной репетицией парламентских выборов 2024 года. "Очевидно, что у крупного масштаба есть свои вызовы и вопросы, которые нужно еще раз наблюдать на практике, чтобы, если что-то и было, мы могли бы их улучшить, перестраховать и т. д. в оставшиеся полтора года", – сказал Каландаришвили.Как отметил Каландаришвили, прошлые пилоты и международная практика показывают, что машины действительно безотказны и надежны с учетом исключения всех человеческих ошибок, в чем давно убедилась избирательная администрация. По словам главы ЦИК, отбор тех 10%, которые проголосуют на выборах традиционным методом, проведут на основе международной практики, и этот процесс проводится максимально прозрачно, чтобы не было знаков вопроса. Граждане Грузии 29 апреля 2023 года приняли участие в промежуточных/внеочередных выборах, состоявшихся в 10 муниципалитетах. На 90% участков выборы прошли в режиме электронного голосования. Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих выборах есть только у правящей партии "Грузинская мечта" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы
грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы
В Грузии 90% избирателей будут голосовать электронным способом на выборах в парламент
Выборы 29 апреля в десяти муниципалитетах стали генеральной репетицией парламентских выборов 2024 года
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года в Грузии пройдут так, что почти 90% избирателей примут участие в них с помощью электронных сервисов и лишь 10% посредствам традиционного голосования, заявил председатель Центризбиркома Георгий Каландаришвили.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
"Это отвечает и следует международно признанным стандартам, которые уже действуют во многих странах, включая страны Европы, США, Канаду и т. д., где технология используется широкомасштабно. Поэтому фактически можно сказать, что у нас 100-процентное использование технологий, потому что даже в 10-процентном традиционном голосовании у нас оцифровка бюллетеней", – сказал Георгий Каландаришвили в эфире Первого канала.
По его словам, выборы 29 апреля в десяти муниципалитетах стали генеральной репетицией парламентских выборов 2024 года.
"Очевидно, что у крупного масштаба есть свои вызовы и вопросы, которые нужно еще раз наблюдать на практике, чтобы, если что-то и было, мы могли бы их улучшить, перестраховать и т. д. в оставшиеся полтора года", – сказал Каландаришвили.
Как отметил Каландаришвили, прошлые пилоты и международная практика показывают, что машины действительно безотказны и надежны с учетом исключения всех человеческих ошибок, в чем давно убедилась избирательная администрация.
По словам главы ЦИК, отбор тех 10%, которые проголосуют на выборах традиционным методом, проведут на основе международной практики, и этот процесс проводится максимально прозрачно, чтобы не было знаков вопроса.
"Мы взяли за один из критериев места, где было меньше 300 избирателей. Также такие участки, до которых трудно добраться, или инфраструктура которых физически не позволяла разместить эти технологии", – сказал Каландаришвили.
Граждане Грузии 29 апреля 2023 года приняли участие в промежуточных/внеочередных выборах, состоявшихся в 10 муниципалитетах. На 90% участков выборы прошли в режиме электронного голосования.
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих выборах есть только у правящей партии "Грузинская мечта" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.