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В Грузии 90% избирателей будут голосовать электронным способом на выборах в парламент

В Грузии 90% избирателей будут голосовать электронным способом на выборах в парламент

Выборы 29 апреля в десяти муниципалитетах стали генеральной репетицией парламентских выборов 2024 года 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Парламентские выборы 2024 года в Грузии пройдут так, что почти 90% избирателей примут участие в них с помощью электронных сервисов и лишь 10% посредствам традиционного голосования, заявил председатель Центризбиркома Георгий Каландаришвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Это отвечает и следует международно признанным стандартам, которые уже действуют во многих странах, включая страны Европы, США, Канаду и т. д., где технология используется широкомасштабно. Поэтому фактически можно сказать, что у нас 100-процентное использование технологий, потому что даже в 10-процентном традиционном голосовании у нас оцифровка бюллетеней", – сказал Георгий Каландаришвили в эфире Первого канала. ЦИК Грузии отчитался о выборах 2023 года, которые прошли по-новому >>По его словам, выборы 29 апреля в десяти муниципалитетах стали генеральной репетицией парламентских выборов 2024 года. "Очевидно, что у крупного масштаба есть свои вызовы и вопросы, которые нужно еще раз наблюдать на практике, чтобы, если что-то и было, мы могли бы их улучшить, перестраховать и т. д. в оставшиеся полтора года", – сказал Каландаришвили.Как отметил Каландаришвили, прошлые пилоты и международная практика показывают, что машины действительно безотказны и надежны с учетом исключения всех человеческих ошибок, в чем давно убедилась избирательная администрация. По словам главы ЦИК, отбор тех 10%, которые проголосуют на выборах традиционным методом, проведут на основе международной практики, и этот процесс проводится максимально прозрачно, чтобы не было знаков вопроса. Граждане Грузии 29 апреля 2023 года приняли участие в промежуточных/внеочередных выборах, состоявшихся в 10 муниципалитетах. На 90% участков выборы прошли в режиме электронного голосования. Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии>>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих выборах есть только у правящей партии "Грузинская мечта" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы