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Что обсудил премьер Грузии с главой МИД Лихтенштейна

Что обсудил премьер Грузии с главой МИД Лихтенштейна

Первый официальный визит министра иностранных дел Лихтенштейна глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал историческим событием для двусторонних отношений 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с министром иностранных дел, просвещения и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер существующие отношения между странами и перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Хаслер прибыла в Тбилиси 11 июня. Это первый официальный визит главы МИД Лихтенштейна в Грузию. Помимо премьера Грузии, она уже встретилась со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили, с которыми также обсудила двусторонние и многосторонние отношения между Грузией и Лихтенштейном. В ходе встречи Гарибашвили и Хаслер сосредоточили внимание на торгово-экономических отношениях двух стран. Было отмечено, что Грузия является надежным транзитным партнером, который готов развивать основные региональные транзитные маршруты, необходимые для укрепления взаимосвязей в регионе и за его пределами. Транзитная роль Грузии и проекты: главные послания Гарибашвили и Алиева >>Кроме того, разговор на встрече коснулся сотрудничества в сфере образования и спорта. Было отмечено, что визит Хаслер является важным этапом в двусторонних отношениях, который придаст новый импульс будущему сотрудничеству между странами. Премьер поблагодарил Хаслер за решительную поддержку Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Грузии. По словам Хаслер, Грузию и Лихтенштейн связывают общие ценности, такие как соблюдение демократии, прав человека и принципов международного права. Историческое событие Первый официальный визит министра иностранных дел Лихтенштейна глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал историческим событием для двусторонних отношений. "Рассматриваем визит министра иностранных дел Лихтенштейна как выражение поддержки нашей страны в столь важный период, а также на фоне вызовов безопасности в регионе", – заявил Дарчиашвили на совместной пресс-конференции после встречи с Хаслер. По словам Дарчиашвили, у них с Хаслер была возможность пообщаться об укреплении двустороннего сотрудничества еще в сентябре прошлого года в рамках Генассамблеи ООН. По его словам, стороны соглашаются с тем, что у двух стран есть потенциал для углубления экономических связей. "Соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли, членом которой является Лихтенштейн, создает для этого прочную основу. Стоит приветствовать, что после реализации соглашения мы наблюдаем растущую динамику торговли между Грузией и странами FTA, которая, мы уверены, сохранится и в будущем", – сказал он. Кроме того, по его словам, экономический профиль Грузии, ее функция и роль регионального транспортного узла, роль надежного государства-партнера очень интересны и привлекательны для европейских партнеров. Дипломатические отношения между Грузией и Лихтенштейном были установлены 10 июня 1992 года. Страны активно сотрудничают в рамках международных организаций. В 2015 году Грузию с официальным визитом посетил вице-премьер Лихтенштейна, а в 2016 году Лихтенштейн посетил министр иностранных дел Грузии. Конвенция об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращении уклонения от уплаты налогов действует между правительствами Грузии и Лихтенштейна. Кроме того, соглашение о свободной торговле, подписанное между Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) и Грузией в отношении Лихтенштейна, вступило в силу с 1 мая 2018 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, лихтенштейн, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили