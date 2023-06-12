https://sputnik-georgia.ru/20230612/parlamentskiy-sekretar-prezidenta-gruzii-osudil-deystviya-mechty-278484820.html

Парламентский секретарь президента Грузии осудил действия "Мечты"

Парламентский секретарь президента Грузии осудил действия "Мечты"

По словам Мсхиладзе, президент имеет право представлять парламенту членов Нацбанка, что определено Конституцией 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T15:00+0400

2023-06-12T15:00+0400

2023-06-12T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не имеет права вмешиваться в компетенцию президента Грузии и Национального банка, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе. Правящая партия "Грузинская мечта" ранее заявила, что преодолеет вето президента, наложенное на поправки в закон "О Национальном банке", предусматривающее временное увеличение членов совета, из-за того, что президент отказалась представлять на должность члена Совета Нацбанка действующего министра финансов Лашу Хуцишвили. На сегодняшний день в Совете 7 человек вместо 9. Заявление об этом Мсхиладзе сделал на заседании парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам, на котором депутаты рассмотрели мотивированные замечания президента на проект закона "О Национальном банке". По словам Мсхиладзе, президент имеет право представлять парламенту членов Нацбанка, что определено Конституцией. При этом он отметил, что после того, как президент Нацбанка покинул пост, факт, что у деятельности Нацбанка никаких проблем не было и он продолжает работать. Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта" >>Полномочия последнего президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года. Главой Нацбанка может стать только член Совета, которого выберут сами члены Совета и представят президенту Грузии на утверждение. Как сообщил Мсхиладзе, в ближайшее время президент представит кандидатов в члены совета Нацбанка. "Так что в ближайшее время мы представим двух новых кандидатов на должность члена совета Национального банка, и от вас будет зависеть, поддержите вы их или нет", – отметил Мсхиладзе. Что за поправки?Спорные поправки предполагают временное увеличение числа руководящих лиц в Совете Нацбанка с 4 до 5 человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) лишь до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка, на данный момент исполняющего обязанности президента Нацбанка Арчила Мествиришвили. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которые Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Президента Грузии шантажировали – Мсхиладзе о событиях вокруг Нацбанка >>Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к Национальной валюте. Правящая партия заявляет, что утверждение еще одного члена Совета поможет избрать нового президента Национального банка Грузии. Между тем против принятия поправок выступает Международный валютный фонд. Как заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон, поправки могут помешать прогрессу Грузии, достигнутому в рамках соглашения МВФ, и повлекут рост экономической неопределенности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, коба гвенетадзе, национальный банк, грузинская мечта, мвф