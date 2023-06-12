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Преемником Сороса стал его сын Александр

Преемником Сороса стал его сын Александр

Алекс завоевал доверие отца, поскольку часто подменял его в поездках в офисы организации по всему миру 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T17:15+0400

2023-06-12T17:15+0400

2023-06-12T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Американский финансист Джордж Сорос передает контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей сыну Александру, сообщила газета Wall Street Journal.Согласно ее данным, в декабре совет директоров фондов 92-летнего Сороса "Открытое общество"* выбрал его сына Александра председателем, который сменил на этом посту своего отца. Также 37-летний Алекс занимает должность президента в комитете политических действий Сороса.Наряду с этим сын Джорджа Сороса – единственный член семьи в инвестиционном комитете, который контролирует Soros Fund Management – фирму, управляющую средствами фонда и семьи. По словам представителя бизнесмена, в ближайшие годы большая часть из $25 млрд будет направлена в фонд "Открытое общество"*. При этом около $125 млн будет предназначено для комитета политических действий.Сорос ненавидит человечество – Илон Маск >>Как пишет издание, были те, кто сомневался, что Джордж Сорос отойдет от дел. В интервью он сказал, что "принципиально" не хотел бы, чтобы фонд "перешел в руки одного из детей". По оценке финансиста, фондом должен управлять тот, "кто лучше для этого подходит". Тем не менее Алекс завоевал доверие отца, поскольку часто подменял его в поездках в офисы организации по всему миру."Он это заслужил", – добавил Джордж Сорос.В своем первом интервью после избрания на пост председателя организации Алекс Сорос сообщил, что продолжит поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, поскольку сам он "более политически активный", чем отец. Алекс сказал газете, что взгляды его и его отца совпадают, но при этом отметил, что будет активнее выступать за избирательные права и право на аборты. Также бизнесмен заявил, что его беспокоит возможность переизбрания Дональда Трампа на должность президента США по итогам выборов 2024 года.Фонд Сороса ведет кампанию против статуса кандидата Грузии в ЕС – Кобахидзе >>"Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона этим занимается, нам тоже придется это делать", – добавил он.Ранее секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев назвал фонд Сороса основным мировым центром осуществления "цветных революций". При этом секретарь СБ РФ отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.*признан нежелательной организацией в РФПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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