https://sputnik-georgia.ru/20230612/rabota-na-vsekh-shakhtakh-v-chiatura-priostanovlena---protest-gornyakov-prodolzhaetsya-278489764.html

Работа на всех шахтах в Чиатура приостановлена – протест горняков продолжается

Работа на всех шахтах в Чиатура приостановлена – протест горняков продолжается

Горняки выдвинули руководству компании ряд требований, среди них увеличение зарплаты 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T15:47+0400

2023-06-12T15:47+0400

2023-06-12T15:54+0400

новости

грузия

общество

чиатура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24538/14/245381451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_071d3397a43904247ce04b9dacca0f7a.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Протест грузинских горняков, работающих в Georgian Manganese Holding на западе страны в Чиатура, продолжается, на всех шахтах приостановлена работа по добыче марганцевой руды, сообщает Первый канал. Руководство компании, оперирующей шахтами в Чиатура, из-за снижения спроса и низкими ценами на ферросплавы на международном рынке на прошлой неделе заявило о необходимости минимизации административных расходов и переходе с двухсменного 12-часового режима работы на трехсменный 8-часовой, что привело к началу акций протеста. Участники акции 12 июня собрались перед зданием мэрии Чиатура.По его словам, у горняков нет даже элементарной столовой. Кроме того, они недовольны страховкой. Протестующий также заявил, что шахтеры влезли в долги, так как им обещали приостановление выплат по кредитам. Проблема добычи ферросплавов в Грузии и угроза забастовки: ответ компании>>Среди основных требований протестующих – возвращение к прежнему графику и увеличение зарплаты. В свою очередь компания настаивает на новом графике работы, отмечая, что при этом заработная плата работников, часы отдыха и рабочего времени остаются неизменными.По данным компании, цель нового графика работы – предложить лучшие и равные условия труда и повысить производительность труда рабочих.Georgian Manganese Holding Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". На шахте в Чиатура погиб рабочий>>Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Проблемы в компании С февраля 2023 года компания Georgian Manganese Holding, оперирующая шахтами в Чиатура, находится в особом режиме работы: добыча марганцевой руды, обогащение и другие сопутствующие виды деятельности временно приостановлены, а компания выплачивает только 60% от зарплат для сохранения рабочих мест.По данным Georgian Manganese Holding, компания уже пятый месяц выплачивает 60% заработной платы 3 382 работникам, чтобы сохранить рабочие места.Кроме того, компания заявила, что она не экспортировала ферросплавы в 2023 году из-за снижения спроса на продукцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чиатура

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, чиатура