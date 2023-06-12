https://sputnik-georgia.ru/20230612/revolyutsiya-khaos-destabilizatsiya--reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-zayavlenie-oppozitsionera-278493546.html

Революция, хаос, дестабилизация – реакция "Грузинской мечты" на заявление оппозиционера

Революция, хаос, дестабилизация – реакция "Грузинской мечты" на заявление оппозиционера

Грузия ждет окончательного решения о предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T19:02+0400

2023-06-12T19:02+0400

2023-06-12T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Радикальная оппозиция в Грузии делает все, чтобы помешать стране стать кандидатом на вступление в Евросоюз и самим вернуться к власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе, комментируя заявление лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе. Представители правящей партии радикальной называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Джапаридзе, который является бывшим членом "Нацдвижения", заявил, что положительный ответ на предоставление Грузии статуса кандидата маловероятен. По его словам, единственный выход для того, чтобы продолжить идти в сторону Запада – это смена власти. Единственная цель оппозиции – чтобы страна не получила статус страны-кандидата при власти "Грузинской мечты", и они совершенно не думают о прогрессе Грузии, благополучии общества и той евроинтеграции, которую они якобы поддерживают, отметил Миканадзе. "Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня>>Депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа считает, что оппозиция заинтересована в том, чтобы в стране был хаос.Заявление Джапаридзе также прокомментировал генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам Кахи Каладзе, в интересах многих устроить беспорядки и революцию в Грузии.По его словам, сегодня у "Грузинской мечты" больше всего сторонников, которые поддерживают партию.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Не существует аргумента для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС – депутат>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, грузинская мечта, зураб джапаридзе, грузия - ес