https://sputnik-georgia.ru/20230611/gruzinskaya-mechta-obeschaet-vypolnit-12-trebovaniy-es-uzhe-k-kontsu-iyunya-278469337.html

"Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня

"Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня

Поляризация – проблемный момент, поляризация не может закончиться реформами, поляризации нужно снижение радикализма в оппозиции, заявил лидер правящей партии 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T19:28+0400

2023-06-11T19:28+0400

2023-06-11T19:28+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что 12 пунктов Еврокомиссии, необходимых для предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС, будут выполнены до конца июня. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. По его словам, в прошлом году Совет Европы принял разочаровывающе для грузинского общества решение. "Надеемся, что в декабре будет принято справедливое политическое решение", – сказал Кобахидзе. Грузия выполнила почти все рекомендации Евросоюза – глава парламента >>Как отметил председатель правящей партии, партнеры проинформированы о шагах, предпринятых правительством Грузии. Самой проблемным пунктом, по его словам, остается поляризация. "Конечно, поляризация – проблемный момент, поляризация не может закончиться реформами, поляризации нужно снижение радикализма в оппозиции. К сожалению никаких шагов в этом направлении не предпринимается. Что касается пунктов, за которые мы отвечаем, т. е. реформы, выборы чиновников, то все соответствующие пункты мы выполнили должным образом или выполним до конца июня", – сказал Кобахидзе. Не существует аргумента для отказа Грузии в статусе кандидата в ЕС – депутат>>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия