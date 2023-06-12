https://sputnik-georgia.ru/20230612/spornyy-zakonoproekt-v-parlamente-gruzii-ne-podderzhali-veto-prezidenta--278481256.html

Спорный законопроект: в парламенте Грузии не поддержали вето президента

Спорный законопроект: в парламенте Грузии не поддержали вето президента

Спорные поправки предполагают временное увеличение числа руководящих лиц в Совете Нацбанка с 4 до 5 человек 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T12:43+0400

2023-06-12T12:43+0400

2023-06-12T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Парламентский комитет по финансово-бюджетным вопросам в результате голосования не поддержал мотивированные замечания президента Грузии Саломе Зурабишвили на проект закона "О Национальном банке". Правящая партия "Грузинская мечта" ранее заявила, что преодолеет вето президента, наложенное на поправки в закон "О Национальном банке", предусматривающее временное увеличение членов совета, из-за того, что президент отказалась представлять на должность члена Совета Нацбанка действующего министра финансов Лашу Хуцишвили. На сегодняшний день в Совете 7 человек вместо 9. Мотивированные замечания на заседании комитета представил парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе, который призвал депутатов воздержаться от преодоления вето. Как отметил Мсхиладзе, полномочия президента Нацбанка Кобы Гвенетадзе истекли в марте 2023 года и до сегодняшнего дня обязанности президента исполняет вице-президент. Спорные поправки предполагают временное увеличение числа руководящих лиц в Совете Нацбанка с 4 до 5 человек (президент, первый вице-президент и три вице-президента) лишь до декабря 2023 года, пока не истечет срок полномочий одного из действующих вице-президентов Нацбанка, на данный момент исполняющего обязанности президента Нацбанка Арчила Мествиришвили. После истечения действия временной меры в Совете Нацбанка из девяти человек вновь будет лишь четверо госслужащих. Президент нарушила договоренность, поправки о Нацбанке будут приняты – "Грузинская мечта" >>Разница лишь в том, что, согласно действующему на сегодняшний день законодательству, это один президент и трое вице-президентов Нацбанка, а в принятых парламентом поправках, на которые Зурабишвили наложила вето, говорится о президенте, первом вице-президенте и двоих вице-президентах. Совет Нацбанка является высшим органом Нацбанка, который отвечает за управление резервами. Совет определяет расходы Нацбанка и отвечает за правила формирования курса иностранных валют по отношению к Национальной валюте. Президента Грузии шантажировали – Мсхиладзе о событиях вокруг Нацбанка >>Правящая партия заявляет, что утверждение еще одного члена Совета поможет избрать нового президента Национального банка Грузии. Главой Нацбанка может стать только член Совета, которого выберут сами члены Совета и представят президенту Грузии на утверждение. Между тем против принятия поправок выступает Международный валютный фонд. Как заявил глава миссии МВФ в Грузии Джеймс Джон, поправки могут помешать прогрессу Грузии, достигнутому в рамках соглашения МВФ, и повлекут рост экономической неопределенности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, саломе зурабишвили , коба гвенетадзе, мвф, национальный банк