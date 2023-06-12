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Возобновлены поставки по газопроводу "Турецкий поток"
Возобновлены поставки по газопроводу "Турецкий поток"
Плановые профилактические работы на газопроводе завершены, сообщили в "Газпроме" 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Завершены плановые работы на газопроводе "Турецкий поток", транспортировка газа возобновлена, сообщили в "Газпроме".Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что с 5 по 12 июня временно приостанавливаются поставки российского газа по "Турецкому потоку".По информации ведомства, это было связано с проведением планового ежегодного техобслуживания газопровода.Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год, общая протяженность – 1 213 км.Министр экономики Германии предупредил об угрозе остановки промышленности >>Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров, его эксплуатация началась в январе 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, турция, черное море, газпром
в мире, новости, экономика, турция, черное море, газпром
Возобновлены поставки по газопроводу "Турецкий поток"
Плановые профилактические работы на газопроводе завершены, сообщили в "Газпроме"
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Завершены плановые работы на газопроводе "Турецкий поток", транспортировка газа возобновлена, сообщили в "Газпроме".
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", – сказано в телеграм-канале компании.
Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что с 5 по 12 июня временно приостанавливаются поставки российского газа по "Турецкому потоку".
По информации ведомства, это было связано с проведением планового ежегодного техобслуживания газопровода.
Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год, общая протяженность – 1 213 км.
Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров, его эксплуатация началась в январе 2020 года.