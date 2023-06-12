https://sputnik-georgia.ru/20230612/vozobnovleny-postavki-po-gazoprovodu-turetskiy-potok-278497239.html

Возобновлены поставки по газопроводу "Турецкий поток"

Возобновлены поставки по газопроводу "Турецкий поток"

Плановые профилактические работы на газопроводе завершены, сообщили в "Газпроме" 12.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-12T22:27+0400

2023-06-12T22:27+0400

2023-06-12T22:27+0400

в мире

новости

экономика

турция

черное море

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/99/247329941_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_e637830c5044dbbc0b1d1e4d743883cc.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Завершены плановые работы на газопроводе "Турецкий поток", транспортировка газа возобновлена, сообщили в "Газпроме".Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили, что с 5 по 12 июня временно приостанавливаются поставки российского газа по "Турецкому потоку".По информации ведомства, это было связано с проведением планового ежегодного техобслуживания газопровода.Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год, общая протяженность – 1 213 км.Министр экономики Германии предупредил об угрозе остановки промышленности >>Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров, его эксплуатация началась в январе 2020 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, турция, черное море, газпром