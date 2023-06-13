https://sputnik-georgia.ru/20230613/basketbolnaya-sbornaya-gruzii-provedet-neskolko-vstrech-pered-nachalom-chm-278538581.html

Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ

Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ

Болельщики сборной увидят игру команды и в Тбилиси на Кубке мэра 13.06.2023, Sputnik Грузия

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2023-06-13T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Федерация баскетбола Грузии опубликовала план подготовительных встреч сборной к предстоящему чемпионату мира. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании. Баскетболисты сначала пройдут медицинский осмотр в Тбилиси, затем запланирована встреча в Словении, после чего пройдут контрольные матчи: 29 июля против сборной Египта, 1 августа – против Литвы, 5 августа – против Латвии. Болельщики сборной увидят игру команды и в Тбилиси на Кубке мэра. В Столицу приедут сборные Иордании, Ирана и Черногории. До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией >>Матч против Иордании состоится 12 августа, против Ирана – 14 августа. Генеральная репетиция – матч против сборной Австралии – 22 августа на Окинаве. По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023 >>Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в домашнем матче со сборной Исландии со счетом 77:80. Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в квалификационном турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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