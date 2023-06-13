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Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ
Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ
Болельщики сборной увидят игру команды и в Тбилиси на Кубке мэра 13.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Федерация баскетбола Грузии опубликовала план подготовительных встреч сборной к предстоящему чемпионату мира. Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании. Баскетболисты сначала пройдут медицинский осмотр в Тбилиси, затем запланирована встреча в Словении, после чего пройдут контрольные матчи: 29 июля против сборной Египта, 1 августа – против Литвы, 5 августа – против Латвии. Болельщики сборной увидят игру команды и в Тбилиси на Кубке мэра. В Столицу приедут сборные Иордании, Ирана и Черногории. До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией &gt;&gt;Матч против Иордании состоится 12 августа, против Ирана – 14 августа. Генеральная репетиция – матч против сборной Австралии – 22 августа на Окинаве. По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023 &gt;&gt;Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в домашнем матче со сборной Исландии со счетом 77:80. Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в квалификационном турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу

Баскетбольная сборная Грузии проведет несколько встреч перед началом ЧМ

20:54 13.06.2023
© photo: Sputnik / StringerСборная Грузии по баскетболу. Матч со сборной Исландии 26 февраля 2023
Сборная Грузии по баскетболу. Матч со сборной Исландии 26 февраля 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Болельщики сборной увидят игру команды и в Тбилиси на Кубке мэра
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Федерация баскетбола Грузии опубликовала план подготовительных встреч сборной к предстоящему чемпионату мира.
Сборная Грузии по баскетболу впервые за всю историю квалифицировалась на чемпионат мира. Чемпионат мира по баскетболу 2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В чемпионате примут участие 32 команды. Предыдущий чемпионат мира в Китае в 2019-м году выиграла команда Испании.
Баскетболисты сначала пройдут медицинский осмотр в Тбилиси, затем запланирована встреча в Словении, после чего пройдут контрольные матчи: 29 июля против сборной Египта, 1 августа – против Литвы, 5 августа – против Латвии.
Болельщики сборной увидят игру команды и в Тбилиси на Кубке мэра. В Столицу приедут сборные Иордании, Ирана и Черногории.
До начала чемпионата мира грузинские баскетболисты сыграют с Австралией >>
Матч против Иордании состоится 12 августа, против Ирана – 14 августа.
Генеральная репетиция – матч против сборной Австралии – 22 августа на Окинаве.
По результатам жеребьевки сборная Грузии сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы.
Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023 >>
Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве 2023 года, несмотря на проигрыш в домашнем матче со сборной Исландии со счетом 77:80.
Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в квалификационном турнире.
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