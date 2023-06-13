https://sputnik-georgia.ru/20230613/es-ne-postupitsya-printsipami-radi-tranzitnogo-koridora-cherez-gruziyu--ekspert-278538431.html

ЕС не поступится принципами ради транзитного коридора через Грузию – эксперт

ЕС не поступится принципами ради транзитного коридора через Грузию – эксперт

Нельзя хотеть получить членство в клубе, обвиняя при этом этот клуб в дестабилизации, подчеркнул эксперт 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T20:30+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузия в отношениях с Евросоюзом переоценивает свой статус транзитной страны, тогда как Евросоюз руководствуется принципами, считает эксперт, бывший советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе. Грузия до конца года ждет получения статуса кандидата. Для этого она должна выполнить 12 рекомендаций. Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что Грузия до конца июня выполнит все рекомендации, кроме одной – деполяризация, однако считают, что все зависит от политического решения. При этом, он отметил, что Грузии придется показать, что она является частью Евросоюза. "Нельзя хотеть получить членство в клубе, обвиняя при этом этот клуб в дестабилизации и развивать теории заговоров. Время еще есть – надо учесть все: желание грузинского народа, контрибуцию и мы должны дать Евросоюзу за что зацепится. Если мы захотим, нет ничего возможного", - сказал Пхаладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие."Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня >> Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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