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ЕС не поступится принципами ради транзитного коридора через Грузию – эксперт
ЕС не поступится принципами ради транзитного коридора через Грузию – эксперт
Нельзя хотеть получить членство в клубе, обвиняя при этом этот клуб в дестабилизации, подчеркнул эксперт 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T20:30+0400
2023-06-13T20:30+0400
2023-06-13T20:35+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта
еврокомиссия
тенгиз пхаладзе
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузия в отношениях с Евросоюзом переоценивает свой статус транзитной страны, тогда как Евросоюз руководствуется принципами, считает эксперт, бывший советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе. Грузия до конца года ждет получения статуса кандидата. Для этого она должна выполнить 12 рекомендаций. Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что Грузия до конца июня выполнит все рекомендации, кроме одной – деполяризация, однако считают, что все зависит от политического решения. При этом, он отметил, что Грузии придется показать, что она является частью Евросоюза. "Нельзя хотеть получить членство в клубе, обвиняя при этом этот клуб в дестабилизации и развивать теории заговоров. Время еще есть – надо учесть все: желание грузинского народа, контрибуцию и мы должны дать Евросоюзу за что зацепится. Если мы захотим, нет ничего возможного", - сказал Пхаладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие."Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня >> Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, еврокомиссия, тенгиз пхаладзе
грузия, новости, политика, грузинская мечта, еврокомиссия, тенгиз пхаладзе
ЕС не поступится принципами ради транзитного коридора через Грузию – эксперт
20:30 13.06.2023 (обновлено: 20:35 13.06.2023)
Нельзя хотеть получить членство в клубе, обвиняя при этом этот клуб в дестабилизации, подчеркнул эксперт
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузия в отношениях с Евросоюзом переоценивает свой статус транзитной страны, тогда как Евросоюз руководствуется принципами, считает эксперт, бывший советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе.
Грузия до конца года ждет получения статуса кандидата. Для этого она должна выполнить 12 рекомендаций. Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что Грузия до конца июня выполнит все рекомендации, кроме одной – деполяризация, однако считают, что все зависит от политического решения.
"Мы иногда переоцениваем геополитическую данность Грузии. Понятно, что "Срединный коридор" сегодня очень востребован, но не настолько востребован, чтобы Евросоюз закрыл глаза на свои принципы. Поэтому давайте не будем переоценивать свои возможности, но будем оптимистами", - заявил Пхаладзе в эфире медиаплатформы BMG.
При этом, он отметил, что Грузии придется показать, что она является частью Евросоюза.
"Нельзя хотеть получить членство в клубе, обвиняя при этом этот клуб в дестабилизации и развивать теории заговоров. Время еще есть – надо учесть все: желание грузинского народа, контрибуцию и мы должны дать Евросоюзу за что зацепится. Если мы захотим, нет ничего возможного", - сказал Пхаладзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.