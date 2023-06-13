https://sputnik-georgia.ru/20230613/kakovy-shansy-gruzii-na-poluchenie-statusa-kandidata-v-es-278540827.html

Каковы шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС?

Каковы шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС?

Если бы это было техническим решением, основанным на фактах решением, наши шансы были бы 100-процентными, заявил лидер правящей партии 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T23:14+0400

2023-06-13T23:14+0400

2023-06-13T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Шанс на предоставление Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз 50/50, так как решение по этому поводу будет политическим, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Для нас главное, чтобы в дело еще раз не вмешалась "глобальная партия войны", отметил Кобахидзе. В "Грузинской мечте" утверждают, что за рубежом есть весомые политики, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. Их в правящей партии называют "глобальной партией войны", а крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников – "локальной партией войны". "Глобальная партия войны может вытолкнуть одну из 27 стран, и в этом случае Грузии не будет присвоен статус кандидата, как это было в предыдущем случае в июне, когда нам несправедливо не дали статус кандидата. Надеюсь, что в этом случае глобальная партия войны не будет вмешиваться в дело, и в таком случае нам с высокой вероятностью дадут статус кандидата", – отметил он. "Грузинская мечта" обещает выполнить 12 требований ЕС уже к концу июня >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое национальное движение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия