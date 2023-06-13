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Молодежный чемпионат Европы по футболу: билеты доступны и в кассах стадионов
Молодежный чемпионат Европы по футболу: билеты доступны и в кассах стадионов
Каждый, кто купит два билета, получит третий в подарок 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T15:15+0400
2023-06-13T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Билеты на матчи молодежной сборной Грузии по футболу на Евро-2023 с 14 июня можно будет купить не только онлайн, но и в кассах стадионов, сообщает Федерация футбола Грузии. Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Кассы откроются в 11:00 по тбилисскому времени. Каждый, кто купит два билета, получит третий в подарок. Таков подарок болельщикам от Федерации футбола Грузии.Молодежная команда Грузии перед началом чемпионата Европы по футболу сыграет с Кипром>> На групповом этапе чемпионата Европы сборная Грузии до 21 года в первом туре встретится с Португалией 21 июня и Бельгией 24 июня. 27 июня команда Сванадзе сыграет с Нидерландами. Все матчи пройдут на "Динамо Арене" и начнутся в 20:00. Расписание матчей молодежной сборной Грузии до 21 года: В начале июня главный тренер сборной до 21 года Рамаз Сванадзе назвал расширенный состав футболистов из 35 человек для участия в чемпионате Европы. В финальную заявку войдут 23 игрока. Не исключено, что на молодежном чемпионате сыграют ведущие футболисты основной сборной – Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили. На момент отборочного этапа всем четверым был 21 год. Правительство Грузии для подготовки спортивной инфраструктуры к юношескому чемпионату Европы по футболу выделило 115 миллионов лари. Всего к проведению турнира в стране построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, бельгия, нидерланды, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, динамо арена
спорт, грузия, новости, португалия, бельгия, нидерланды, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, динамо арена
Молодежный чемпионат Европы по футболу: билеты доступны и в кассах стадионов
Каждый, кто купит два билета, получит третий в подарок
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Билеты на матчи молодежной сборной Грузии по футболу на Евро-2023 с 14 июня можно будет купить не только онлайн, но и в кассах стадионов, сообщает Федерация футбола Грузии.
Чемпионат Европы среди сборных до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Матчи Euro пройдут в трех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
Кассы откроются в 11:00 по тбилисскому времени. Каждый, кто купит два билета, получит третий в подарок. Таков подарок болельщикам от Федерации футбола Грузии.
На групповом этапе чемпионата Европы сборная Грузии до 21 года в первом туре встретится с Португалией 21 июня и Бельгией 24 июня.
27 июня команда Сванадзе сыграет с Нидерландами. Все матчи пройдут на "Динамо Арене" и начнутся в 20:00.
Расписание матчей молодежной сборной Грузии до 21 года:
Грузия - Португалия
"Динамо Арена"
21 июня, 20:00
Грузия - Бельгия
"Динамо Арена"
24 июня, 20:00
Нидерланды - Грузия
"Динамо Арена"
27 июня, 20:00.
В начале июня главный тренер сборной до 21 года Рамаз Сванадзе назвал расширенный состав футболистов из 35 человек для участия в чемпионате Европы. В финальную заявку войдут 23 игрока.
Не исключено, что на молодежном чемпионате сыграют ведущие футболисты основной сборной – Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Георгий Микаутадзе и Зурико Давиташвили. На момент отборочного этапа всем четверым был 21 год.
Правительство Грузии для подготовки спортивной инфраструктуры к юношескому чемпионату Европы по футболу выделило 115 миллионов лари. Всего к проведению турнира в стране построено и отремонтировано 10 инфраструктурных объектов.