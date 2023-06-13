https://sputnik-georgia.ru/20230613/osuzhdennye-v-gruzii-mogut-vospolzovatsya-uslugami-domov-yustitsii-na-territorii-tyurem-278524312.html

Осужденные в Грузии могут воспользоваться услугами Домов юстиции на территории тюрем

Осужденные в Грузии могут воспользоваться услугами Домов юстиции на территории тюрем

Отныне находящимся в пенитенциарном учреждении гражданам доступно более 50 услуг Дома юстиции 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T19:35+0400

2023-06-13T19:35+0400

2023-06-13T19:35+0400

дом юстиции

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тюрьма

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Филиалы Домов юстиции открылись в пенитенциарных учреждениях Грузии, в результате чего необходимые услуги стали доступны для осужденных по месту отбывания наказания, сообщает пресс-служба правительства. Проект Минюста Грузии является инновационным и не имеет аналогов ни в одной стране мира. Первый филиал Дома юстиции открыл министр юстиции Рати Брегвадзе в Руставской тюрьме (пенитенциарное учреждение №16). Филиал Дома юстиции 12 июня открылся и в женской тюрьме в Рустави (пенитенциарное учреждение №5).Теперь находящимся в пенитенциарном учреждении гражданам доступно более 50 услуг Дома юстиции, в том числе получение удостоверений личности, регистрация рождения, дача согласия на вопросы, связанные с несовершеннолетними детьми, и вопросы с гражданством. Осужденные смогут получить услугу по предварительной записи. Филиалы Дома юстиции также будут обслуживать сотрудников пенитенциарной службы. До сих пор лица, находящиеся в заключении, могли получить услугу либо на основании доверенности, выданной третьему лицу, либо путем письменного обращения в Дом юстиции. Заключенные в Грузии: насколько заполнены грузинские тюрьмы? >>В 13 тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 мая 2023 года, находилось 9 594 человека, из которых 332 – женщины.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дом юстиции, тбилиси, рустави, новости, общество, грузия, специальная пенитенциарная служба, тюрьма