https://sputnik-georgia.ru/20230613/osuzhdennye-v-gruzii-mogut-vospolzovatsya-uslugami-domov-yustitsii-na-territorii-tyurem-278524312.html
Осужденные в Грузии могут воспользоваться услугами Домов юстиции на территории тюрем
Осужденные в Грузии могут воспользоваться услугами Домов юстиции на территории тюрем
Отныне находящимся в пенитенциарном учреждении гражданам доступно более 50 услуг Дома юстиции 13.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-13T19:35+0400
2023-06-13T19:35+0400
2023-06-13T19:35+0400
дом юстиции
тбилиси
рустави
новости
общество
грузия
специальная пенитенциарная служба
тюрьма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Филиалы Домов юстиции открылись в пенитенциарных учреждениях Грузии, в результате чего необходимые услуги стали доступны для осужденных по месту отбывания наказания, сообщает пресс-служба правительства. Проект Минюста Грузии является инновационным и не имеет аналогов ни в одной стране мира. Первый филиал Дома юстиции открыл министр юстиции Рати Брегвадзе в Руставской тюрьме (пенитенциарное учреждение №16). Филиал Дома юстиции 12 июня открылся и в женской тюрьме в Рустави (пенитенциарное учреждение №5).Теперь находящимся в пенитенциарном учреждении гражданам доступно более 50 услуг Дома юстиции, в том числе получение удостоверений личности, регистрация рождения, дача согласия на вопросы, связанные с несовершеннолетними детьми, и вопросы с гражданством. Осужденные смогут получить услугу по предварительной записи. Филиалы Дома юстиции также будут обслуживать сотрудников пенитенциарной службы. До сих пор лица, находящиеся в заключении, могли получить услугу либо на основании доверенности, выданной третьему лицу, либо путем письменного обращения в Дом юстиции. Заключенные в Грузии: насколько заполнены грузинские тюрьмы? >>В 13 тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 мая 2023 года, находилось 9 594 человека, из которых 332 – женщины.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e85d2fe3a2dac7b1e17ab26c102d1d5d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дом юстиции, тбилиси, рустави, новости, общество, грузия, специальная пенитенциарная служба, тюрьма
дом юстиции, тбилиси, рустави, новости, общество, грузия, специальная пенитенциарная служба, тюрьма
Осужденные в Грузии могут воспользоваться услугами Домов юстиции на территории тюрем
Отныне находящимся в пенитенциарном учреждении гражданам доступно более 50 услуг Дома юстиции
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Филиалы Домов юстиции открылись в пенитенциарных учреждениях Грузии, в результате чего необходимые услуги стали доступны для осужденных по месту отбывания наказания, сообщает пресс-служба правительства.
Проект Минюста Грузии является инновационным и не имеет аналогов ни в одной стране мира.
Первый филиал Дома юстиции открыл министр юстиции Рати Брегвадзе в Руставской тюрьме (пенитенциарное учреждение №16). Филиал Дома юстиции 12 июня открылся и в женской тюрьме в Рустави (пенитенциарное учреждение №5).
Теперь находящимся в пенитенциарном учреждении гражданам доступно более 50 услуг Дома юстиции, в том числе получение удостоверений личности, регистрация рождения, дача согласия на вопросы, связанные с несовершеннолетними детьми, и вопросы с гражданством.
Осужденные смогут получить услугу по предварительной записи. Филиалы Дома юстиции также будут обслуживать сотрудников пенитенциарной службы.
До сих пор лица, находящиеся в заключении, могли получить услугу либо на основании доверенности, выданной третьему лицу, либо путем письменного обращения в Дом юстиции.
В 13 тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 мая 2023 года, находилось 9 594 человека, из которых 332 – женщины.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью.