https://sputnik-georgia.ru/20230611/zaklyuchennye-v-gruzii-naskolko-zapolneny-gruzinskie-tyurmy-278449527.html

Заключенные в Грузии: насколько заполнены грузинские тюрьмы?

Заключенные в Грузии: насколько заполнены грузинские тюрьмы?

Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T09:01+0400

2023-06-11T09:01+0400

2023-06-11T09:01+0400

тюрьма

грузия

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общество

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 мая 2023 года, составило 9 594 человека, из которых 332 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных составило 0,26% от общего населения страны. При этом около 2,6 тысячи заключенных имеют второй и более срок: из них 54 женщины и 13 несовершеннолетних. Все 13 тюрем, существующих Грузии на 1 мая, заполнены на 82,3%. Убийство на востоке Грузии – через полтора месяца задержан свидетель преступления >>Из общего числа заключенных только 19,2% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к разным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 28 несовершеннолетних и 61 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 мая в Грузии насчитывалось около 1,8 тысячи, то тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 13 несовершеннолетних и 9 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 180 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 мая 2023 года в тюрьмах Грузии находились 701 гражданин из 49 иностранных государств, что составляет 7,3% от общего числа осужденных. Обвиняемый за кражу из церкви в Гори признался еще в четырех преступлениях >>Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 73 гражданки других стран. Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней с начала 2023 года скончалось четверо заключенных. Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, другого – острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, двоих – сепсис и болезни почек. Условные заключенные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 23,5 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 95 несовершеннолетних. Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства бродячей собаки в Тбилиси >>При этом на условном сроке находятся 364 иностранца из 25 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Из них 28 женщин и трое несовершеннолетних. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, грузия, новости, общество, рустави, тбилиси