https://sputnik-georgia.ru/20230613/protest-shakhterov-v-chiature---uchastniki-obyavili-golodovku-278533864.html

Протест шахтеров в Чиатуре – участники объявили голодовку

Протест шахтеров в Чиатуре – участники объявили голодовку

Шахтеры выдвинули руководству компании Georgian Manganese Holding ряд требований, среди которых увеличение зарплаты 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T17:19+0400

2023-06-13T17:19+0400

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новости

чиатура

имерети

georgian manganese

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Девять шахтеров в городе Чиатура (регион Имерети), которые с прошлой недели проводят акции, требуя улучшения рабочих условий, прибегли к крайней форме протеста – голодовке, сообщает телеканал Palitra News. Руководство компании Georgian Manganese Holding, оперирующей шахтами в Чиатура, из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на международном рынке на прошлой неделе заявило о необходимости минимизации административных расходов и переходе с двухсменного 12-часового режима работы на трехсменный 8-часовой, что привело к началу акций протеста. Работа на всех шахтах в Чиатура приостановлена – протест горняков продолжается>>Уже восьмой день горняки бастуют около здания мэрии Чиатура. Накануне ночью девять человек приняли решение о начале голодовки. По словам протестующих, Georgian Manganese отказывается идти на уступки. Работа на всех шахтах приостановлена.Среди основных требований протестующих – возвращение к прежнему графику и увеличение зарплаты. В свою очередь компания настаивает на новом графике работы, отмечая, что при этом заработная плата работников, часы отдыха и рабочего времени остаются неизменными. По данным компании, цель нового графика работы – предложить лучшие и равные условия труда и повысить производительность труда рабочих. Georgian Manganese HoldingGeorgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Проблема добычи ферросплавов в Грузии и угроза забастовки: ответ компании>>Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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