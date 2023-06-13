https://sputnik-georgia.ru/20230613/regionalnaya-programma-aziatskogo-banka-budet-vklyuchat-proekty-iz-gruzii-278539394.html

Региональная программа Азиатского банка будет включать проекты из Грузии

Региональная программа Азиатского банка будет включать проекты из Грузии

Грузия поддерживает развитие совместных проектов в направлении энергетики и транспортных коридоров, заявил замминистра 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T21:42+0400

2023-06-13T21:42+0400

2023-06-13T21:42+0400

грузия

новости

экономика

геннадий арвеладзе

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Вопросы регионального сотрудничества в сферах торговли, транспортного коридора, энергетической безопасности, туризма обсудили на встрече высокопоставленных представителей программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Тбилиси, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе в приветственном слове. На встрече в Тбилиси, которая проходит 13-14 июня, также обсудят реализацию целей стратегии CAREC 2030, региональное сотрудничество в сфере, сельского хозяйства, финансов и т. д. Заседание проходит под председательством заместителя министра экономики и устойчивого развития Геннадия Арвеладзе. По его словам, Грузия также поддерживает развитие совместных проектов в направлении энергетики и транспортных коридоров, а также создание совместной системы управления таможенными постами, что будет способствовать развитию торговли между странами. "У региона CAREC есть прекрасная возможность стать лидером в глобальном переходе к "зеленой" экономике", – заявила заместитель генерального директора Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Сяохун Ян. Министр финансов рассказал о ежегодной встрече АБР в Грузии в 2024 году >>По ее словам, региональное сотрудничество критически важно для перехода региона к "зеленой" экономике. Она поблагодарила Геннадия Арвеладзе за проведение мероприятий CAREC в Грузии в 2023 году на высоком уровне. Программа CAREC Азиатского банка развития является совместной инициативой 11 стран и партнеров по развитию и направлена на содействие экономическому росту и сокращению бедности в странах-членах. Глава Минфина Грузии возглавил Совет директоров Азиатского банка развития >>CAREC 2030 – это долгосрочная стратегическая рамка для объединения людей, политики и проектов для устойчивого развития в регионе. В 2023 году Грузия является страной-председателем CAREC, в рамках которой в ноябре этого года Грузия примет министериал CAREC.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, геннадий арвеладзе, азиатский банк развития (абр)