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Министр финансов рассказал о ежегодной встрече АБР в Грузии в 2024 году
Министр финансов рассказал о ежегодной встрече АБР в Грузии в 2024 году
АБР активно заинтересован в определенном участии в проекте прокладки энергокабеля по дну Черного моря 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T10:02+0400
2023-05-23T10:02+0400
2023-05-23T10:02+0400
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азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Ежегодная встреча Азиатского банка развития (АБР), которая впервые пройдет в Грузии в мае 2024 года, станет самым большим мероприятием среди встреч международных финансовых институтов, прошедших в Грузии до сих пор, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Пятьдесят седьмая ежегодная встреча АБР состоится в Тбилиси 2-5 мая 2024 года. Форум планировалось провести в Грузии в 2021 году, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. По информации Хуцишвили, на ежегодной встрече АБР в 2023 году, Грузия стала страной-председателем Совета правления банка. По словам Хуцишвили, АБР активно заинтересован в определенном участии в проекте прокладки энергокабеля по дну Черного моря. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей. Азиатский банк инвестирует в инфраструктурные проекты Грузии >>В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет до 4 миллиардов долларов. Что ждет экономику Грузии – прогноз Азиатского банка развития >>Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии, тбилиси
грузия, экономика, новости, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии, тбилиси
Министр финансов рассказал о ежегодной встрече АБР в Грузии в 2024 году
АБР активно заинтересован в определенном участии в проекте прокладки энергокабеля по дну Черного моря
ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. Ежегодная встреча Азиатского банка развития (АБР), которая впервые пройдет в Грузии в мае 2024 года, станет самым большим мероприятием среди встреч международных финансовых институтов, прошедших в Грузии до сих пор, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
Пятьдесят седьмая ежегодная встреча АБР состоится в Тбилиси 2-5 мая 2024 года. Форум планировалось провести в Грузии в 2021 году, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
По информации Хуцишвили, на ежегодной встрече АБР в 2023 году, Грузия стала страной-председателем Совета правления банка.
"У нас есть очень важные проекты с Азиатским банком развития, которые продолжаются. На всех уровнях мы получили гарантии поддержки этих проектов и получили очень положительные ожидания и оценки по отношению к другим проектам в направлении дальнейшего развития", – заявил министр.
По словам Хуцишвили, АБР активно заинтересован в определенном участии в проекте прокладки энергокабеля по дну Черного моря.
Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море.
Реализация проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитию сектора возобновляемой энергетики, увеличению транзитных возможностей.
В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет до 4 миллиардов долларов.
Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.