https://sputnik-georgia.ru/20230613/vlasti-gruzii-dolzhny-subsidirovat-pokupku-zhilya-dlya-molodykh-semey--dolidze-278518590.html

Власти Грузии должны субсидировать покупку жилья для молодых семей – Долидзе

Власти Грузии должны субсидировать покупку жилья для молодых семей – Долидзе

Прежде, чем призывать молодежь создавать семьи, власти должны создать им соответствующие условия, считает политик 13.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-13T14:15+0400

2023-06-13T14:15+0400

2023-06-13T14:15+0400

грузия

новости

политика

анна долидзе

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Государство должно субсидировать покупку первой недвижимости для молодых семей, заявила лидер оппозиционной партии "Для народа" Анна Долидзе, комментируя заявление председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о том, что молодежь должна создавать семьи.Кобахидзе после того, как, по его словам, несколько молодых людей "аффилированных" с оппозиционным телеканалом "Формула", кинули в него российские рубли и сняли инцидент на камеру, заявил, что у них проблема со всяческими ориентирами и их нужно поставить на правильные рельсы – создание семьи и рождение детей.Это будет способствовать укреплению молодых семей, и изменит ситуацию с разводами, большая часть которых связана с материальным положением, отметила она.Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году было зафиксировано 14 098 разводов, что на 32,3% больше, чем в 2021 году. Средний возраст регистрации первого брака для женщин – 29,4 лет, для мужчин – 31,9 лет.По словам Долидзе, прежде, чем призывать молодежь создавать семьи, нужно для начала решить основные проблемы, которые мешают им сделать важный шаг. Тяжелый экономический фон, как считает Долидзе, мешает молодым людям получить образование, устроиться на квалифицированную работу и своевременного создать семью. Из-за отсутствия финансов молодые люди вынуждены жить с родителями или оттягивать момент создания семьи, а также рождения ребенка. Браки и разводы в Грузии – статистика за 10 лет>>По словам политика, все европейские страны имеют разные виды программ поддержки молодых семей.Что касается инцидента с Кобахидзе, который произошел 10 июня в здании Тбилисского госуниверситета, где политик читал лекцию, то он заявил, что задача властей Грузии спасти молодых людей c перепутанными ориентирами. Юноши должны жениться, а девушки должны выходить замуж, отметил Кобахидзе.Политик также отметил, что организаторы инцидента не студенты, а люди, которые относятся к телеканалу "Формула". Телеканал экс-министр обороны Грузии времен президента Саакашвили Давида Кезерашвили "Формула" – один из трех главных оппозиционных телеканалов, который резко критикует власти, обвиняя правящую партию "Грузинская мечта" в пророссийском курсе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, анна долидзе