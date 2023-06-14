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ФРГ выступает за расширение ЕС за счет Украины, Молдовы и Грузии – документ

ФРГ выступает за расширение ЕС за счет Украины, Молдовы и Грузии – документ

Но для подготовки ЕС к такому расширению и обеспечению его дееспособности нужны реформы внутри ЕС, отмечают авторы стратегии 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T14:20+0400

2023-06-14T14:20+0400

2023-06-14T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Германии выступают за будущее расширение Евросоюза за счет Украины, Молдовы, а в перспективе и Грузии, сказано в стратегии национальной безопасности ФРГ. При этом, авторы стратегии национальной безопасности ФРГ добавляют, что для того, "чтобы подготовить ЕС к этому расширению и обеспечить его дееспособность, необходимы реформы внутри ЕС".Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и др. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Шаг сделан: выполнена еще одна рекомендация для получения Грузией статуса кандидата в ЕС >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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