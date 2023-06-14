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ФРГ выступает за расширение ЕС за счет Украины, Молдовы и Грузии – документ
ФРГ выступает за расширение ЕС за счет Украины, Молдовы и Грузии – документ
Но для подготовки ЕС к такому расширению и обеспечению его дееспособности нужны реформы внутри ЕС, отмечают авторы стратегии 14.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-14T14:20+0400
2023-06-14T14:20+0400
2023-06-14T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Германии выступают за будущее расширение Евросоюза за счет Украины, Молдовы, а в перспективе и Грузии, сказано в стратегии национальной безопасности ФРГ. При этом, авторы стратегии национальной безопасности ФРГ добавляют, что для того, "чтобы подготовить ЕС к этому расширению и обеспечить его дееспособность, необходимы реформы внутри ЕС".Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и др. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Шаг сделан: выполнена еще одна рекомендация для получения Грузией статуса кандидата в ЕС >>Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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еврокомиссия, новости, политика, грузия, украина, германия
ФРГ выступает за расширение ЕС за счет Украины, Молдовы и Грузии – документ
14:20 14.06.2023 (обновлено: 14:42 14.06.2023)
Но для подготовки ЕС к такому расширению и обеспечению его дееспособности нужны реформы внутри ЕС, отмечают авторы стратегии
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Германии выступают за будущее расширение Евросоюза за счет Украины, Молдовы, а в перспективе и Грузии, сказано в стратегии национальной безопасности ФРГ.
"Мы хотим сделать Европейский союз геополитически дееспособным игроком, который гарантирует будущим поколениям безопасность и суверенитет. Федеральное правительство привержено дальнейшей интеграции ЕС, его сплочению и расширению за счет государств Западных Балкан, Украины, Республики Молдова и, в будущем, Грузии", - отмечается в документе.
При этом, авторы стратегии национальной безопасности ФРГ добавляют, что для того, "чтобы подготовить ЕС к этому расширению и обеспечить его дееспособность, необходимы реформы внутри ЕС".
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и др. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.