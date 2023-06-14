https://sputnik-georgia.ru/20230614/gruzii-ne-nuzhny-poucheniya-arakhamiya--v-gruzinskoy-mechte-otvetili-ukrainskomu-politiku-278579919.html

Грузии не нужны поучения Арахамия – в "Грузинской мечте" ответили украинскому политику

Грузии не нужны поучения Арахамия – в "Грузинской мечте" ответили украинскому политику

Украинский политик, грузин по происхождению, Давид Арахамия неоднократно выступал с критикой в адрес властей Грузии 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T16:59+0400

2023-06-14T16:59+0400

2023-06-14T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Властям Грузии не нужны поучения и субъективные соображения одного из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури, комментируя пост украинского политика в соцсети.Арахамия после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в соцсети написал, что по всему миру заморожены российские активы, "которые со временем будут использованы для восстановления Украины". По словам Арахамия, известно, что многие активы хранятся в Грузии, и "было бы хорошо, если бы и власти Грузии проявили такую же солидарность". Однако политик считает, что на данном этапе этого ожидать не стоит.Грузия суверенная страна, а грузины – гордый народ с великой историей, отметил он. При этом депутат считает, что Арахамия, который, как известно, будучи этническим грузином, не знает родной язык, мог бы высказать свое мнение на грузинском.Депутат отметил, что у Грузии четкая позиция в отношении Украины.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Арахамия и власти ГрузииАрахамия не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. В интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари" в мае он заявил, что после выборов в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией.Талаквадзе: жаль, что украинский политик Арахамия вмешивается во внутренние дела Грузии>>Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.В правящей партии назвали заявления Арахамия вмешательством во внутренние дела Грузии и подчеркнули, что заявления украинского политика идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии. Так в правящей партию называют крупнейшую правящую партию "Единое национальное движение" и ее соратников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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