Грузии не нужны поучения Арахамия – в "Грузинской мечте" ответили украинскому политику
© photo: Sputnik / Alexander KryajevПереговоры делегаций Украины и России в Беларуси. Давид Арахамия
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
Украинский политик, грузин по происхождению, Давид Арахамия неоднократно выступал с критикой в адрес властей Грузии
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Властям Грузии не нужны поучения и субъективные соображения одного из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури, комментируя пост украинского политика в соцсети.
Арахамия после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо в соцсети написал, что по всему миру заморожены российские активы, "которые со временем будут использованы для восстановления Украины". По словам Арахамия, известно, что многие активы хранятся в Грузии, и "было бы хорошо, если бы и власти Грузии проявили такую же солидарность". Однако политик считает, что на данном этапе этого ожидать не стоит.
"Арахамия не представляет украинский народ и Украину в целом. Его отдельные оценки, субъективные соображения известны всем, и Грузии, грузинскому народу, грузинским властям не нужны его поучения", – заявил Гудушаури журналистам.
Грузия суверенная страна, а грузины – гордый народ с великой историей, отметил он.
При этом депутат считает, что Арахамия, который, как известно, будучи этническим грузином, не знает родной язык, мог бы высказать свое мнение на грузинском.
"Арахамия, прежде чем что-то советовать Грузии и нашим властям и учить нас разуму, тем более в такой убедительной форме, для начала, может, пусть он скажет это на грузинском", – отметил депутат.
Депутат отметил, что у Грузии четкая позиция в отношении Украины.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину.
Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
Арахамия и власти Грузии
Арахамия не раз выступал с критикой в адрес властей Грузии. В интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари" в мае он заявил, что после выборов в Грузии сменится власть и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство грузинского народа желает для себя европейское будущее, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией.
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Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.
В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.
Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.
В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Кроме того, Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.
В правящей партии назвали заявления Арахамия вмешательством во внутренние дела Грузии и подчеркнули, что заявления украинского политика идентичны нарративу "радикальной оппозиции" в Грузии. Так в правящей партию называют крупнейшую правящую партию "Единое национальное движение" и ее соратников.