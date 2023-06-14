https://sputnik-georgia.ru/20230614/kakie-programmy-osuschestvlyaet-meriya-tbilisi-dlya-lits-s-ovz-278578805.html

Какие программы осуществляет мэрия Тбилиси для лиц с ОВЗ?

Какие программы осуществляет мэрия Тбилиси для лиц с ОВЗ?

В Грузии 14 июня отмечают День защиты прав людей с ограниченными возможностями 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T21:22+0400

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2023-06-14T21:22+0400

люди с овз

лица с овз

международный день лиц с овз

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси осуществляет девять программ для лиц с ограниченными возможностями, общая стоимость которых достигает 16 миллионов лари (6,1 млн долларов), заявил мэр Каха Каладзе. В Грузии 14 июня отмечают День защиты прав людей с ограниченными возможностями. Главная цель этого дня – помочь этим людям преодолеть социальную изоляцию, разрушить существующие в обществе негативные стереотипы и проявить их реальные возможности. Этот день принят парламентом Грузии в 2000 году. Каладзе рассказал, что в Тбилиси в этом году было выдано около 2,4 тысячи ваучеров для отдыха на курортах в рамках "Программы курортного обслуживания детей и взрослых с ОВЗ". Угроза убийства ребенка с ОВЗ в Грузии: обвиняемый будет ждать приговора за решеткой >>В рамках программы для несовершеннолетних социально незащищенных лиц с ограниченными возможностями ежегодно выдается денежная помощь в размере 800 лари (306 долларов). В рамках данной программы около 1,3 тысячи человек получают финансовую помощь. Помимо этого, есть программа помощи социально незащищенных незрячих лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями. В рамках этой программы финансовую помощь в размере 900 лари (344 доллара) получают более 600 незрячих человек. К слову, незрячие и их проводники также бесплатно пользуются муниципальным транспортом в Тбилиси. Каладзе отметил, что столичный муниципалитет должен создавать все условия для того, чтобы эти люди имели возможность для самостоятельной жизни, передвижения и полноценной интеграции в общество. Мэр Тбилиси сообщил, что в рамках программы интеграции лиц с ОВЗ в общество в мэрию поступают заявления этих людей и их представителей. С начала года по сей день мэрия профинансировала 58 таких заявок. Более того, лица с ограниченными возможностями мэрии относятся к приоритетной группе в программе финансирования медицинских нужд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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