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Омбудсмен Грузии встретится с бастующими горняками в Чиатура

Омбудсмен Грузии встретится с бастующими горняками в Чиатура

Иоселиани призвал власти выступить в этом вопросе в роли посредника 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T11:26+0400

2023-06-14T11:26+0400

2023-06-14T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани намерен встретиться с бастующими горняками в Чиатура, часть из которых объявила голодовку.Забастовка горняков в Читатура продолжается девятый день. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. По его словам, аппарат омбудсмена подключился к решению проблемы с первых минут протеста и несколько дней назад представитель омбудсмена прибыл в Чиатуру. Иоселиани призвал власти выступить в этом вопросе в роли посредника. "Вчера я призвал власти, чтобы туда поехал медиатор, так как управляющий назначен государством и поэтому государство обязано осуществить процесс медиации", – сказал Иоселиани. Среди основных требований протестующих – возвращение к прежнему графику и увеличение зарплаты. В свою очередь компания настаивает на новом графике работы, отмечая, что при этом заработная плата работников, часы отдыха и рабочего времени остаются неизменными. Шахтеры объявили голодовку – работа на шахтах Georgian Manganese приостановлена>>Как сообщили в Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, по инициативе министерства к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник. В рамках процесса медиации уже состоялись встречи как с представителями сотрудников, так и с руководством компании. Медиация предполагает примирение позиций сторон и поиск альтернативных решений спорных вопросов. В Минздраве заявляют, что в процессе будут полностью учтены интересы обеих сторон. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Работа на всех шахтах в Чиатура приостановлена – протест горняков продолжается>>Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, чиатура, тбилиси, сша, леван иоселиани, georgian manganese, минздрав