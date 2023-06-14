https://sputnik-georgia.ru/20230614/prezident-evrosoveta-prinyal-premer-gruzii-v-bryussele--o-chem-govorili-storony-278585642.html

Президент Евросовета принял премьер Грузии в Брюсселе – о чем говорили стороны

Президент Евросовета принял премьер Грузии в Брюсселе – о чем говорили стороны

Премьер Грузии поблагодарил Шарля Мишеля за его личные усилия по поддержке процесса вступления Грузии в Евросоюз 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T18:20+0400

2023-06-14T18:20+0400

2023-06-14T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Процесс вступления Грузии в Евросоюз и прогресс, достигнутый Грузией в плане выполнения условий для предоставления стране статуса кандидата, стали главными темами обсуждения на встрече премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем за рабочим обедом. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Глава грузинского правительства поблагодарил Шарля Мишеля за его личные усилия по поддержке процесса вступления Грузии в ЕС и за поддержку европейской перспективы Грузии. Премьеры Грузии и Бельгии обсудили глобальные вызовы>>В ходе беседы особое внимание было уделено сфере безопасности в регионе. Была подчеркнута важная роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе. В рамках визита в Брюссель премьер Грузии уже встретился со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо. Особый акцент на встрече был сделан на историческом решении признать европейскую перспективу Грузии. Было отмечено, что Грузия практически выполнила 12 рекомендаций Еврокомиссии. Визит премьер-министра Грузии в Бельгию проводится параллельно с презентацией программы международного фестиваля искусств "Европалия – Грузия". В этом году фестиваль полностью посвящен Грузии, что создает уникальную возможность представить европейскую историю, самобытность и культуру Грузии в политическом центре Европы. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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