https://sputnik-georgia.ru/20230614/protest-gornyakov-v-chiatura-na-kakie-ustupki-gotova-poyti-kompaniya-278577626.html

Протест горняков в Чиатура: на какие уступки готова пойти компания?

Протест горняков в Чиатура: на какие уступки готова пойти компания?

Часть требований бастующих имеет исключительно технический характер, заверяют в Georgian Manganese 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T15:16+0400

2023-06-14T15:16+0400

2023-06-14T15:26+0400

георгий татишвили

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Руководство Georgian Manganese Holding готово пересмотреть предложенный горнякам в Чиатура новый график работы на переговорах, заявил финансовый директор компании Георгий Татишвили. Забастовка горняков в Читатура продолжается девятый день. На 7-й день протеста девять бастующих объявили голодовку. Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holding решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке. По его словам, часть требований бастующих имеет исключительно технический характер, в частности, требование новой техники и раздевалки, над чем компания работает в постоянном режиме. "Всему нужно время. В перманентном режиме мы проводим какое-то обновление. Но, исходя из специфики работ, постоянно происходит повреждение техники. Мы постоянно все обновляем. Сложно достичь идеала, но мы над этим работаем", - сказал Татишвили. По словам финансового директора, снижение цен на ферросплавы на европейском рынке в течение последнего года составило 40-41%, а в США - более 50%. В летний период стабилизация цен не ожидается, а оживление рынка может произойти в третьем или четвертом квартале. При этом график работы, предложенный горнякам, вероятно, останется прежним, так как по словам финансового директора компании, он наиболее оптимален. Кроме того, по словам финансового директора, заработная плата горняков не изменилась после перехода на новый график работы, как и сумма рабочих часов в месяц. Как заявил Татишвили, компания также осуществит обещанную 5-процентную индексацию зарплат с учетом инфляции. Лично приехать в Чиатура и встретиться с бастующими 15 июня собирается народный защитник Грузии Леван Иоселиани. В процесс медиации подключился представитель Минздрава. Омбудсмен Грузии встретится с бастующими горняками в Чиатура >>Всего в Чиатура на рудниках и карьерах работает 3 380 человек. Средняя зарплата без учета транспортировки и медицинской страховки 2 200 лари (845 долларов). Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чиатура

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георгий татишвили, леван иоселиани, чиатура, новости, грузия, экономика, минздрав